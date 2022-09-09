В России стартовало трехдневное голосование

Губернаторские выборы пройдут в 14 регионах, еще в одном регионе — Адыгее — главу республики выберет законодательное собрание. В шести субъектах выберут региональные парламенты. В 12 регионах, в том числе в Москве, состоятся муниципальные выборы.

Электронное голосование будет применяться в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях. Московский штаб по наблюдению за выборами уже сообщил, что система онлайн-голосования успешно отразила более 350 хакерских атак.

В Москве перед выборами преследовали независимых политиков. В частности, их массово привлекали к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики — в основном, речь о символике «Умного голосования», которую расценивали как символику запрещенных структур Алексея Навального. Одного из кандидатов в муниципальные депутаты Сергея Бурцева в конце августа избили, он получил перелом позвоночника.