Иван Лаврентьев ⟩ Как Пярну стал летней столицей Эстонии

На момент открытия в отеле было 70 номеров со 102 кроватями, в том числе шесть двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. В номера была проведена холодная и горячая вода, телефон, центральное отопление. В здании работала своя почтовая контора и был телефон. Персонал говорил на нескольких языках, а в ресторан на летний сезон нанимали лучших поваров из Таллинна. Примечательно, что один люксовый номер всегда был зарезервирован для главы государства: дольше всего Константин Пятс гостил здесь летом 1939 года.

Удачная амортизация

Пярнуские политики и иностранные журналисты наперебой нахваливали новый отель, утверждая, что он один из лучших и самых современных в Европе. Спрос был действительно большой: бронь на пик летнего сезона нужно было делать уже зимой. Уже в 1940 году отель был закрыт, и вместо него в здании разместился дом отдыха Центрального союза профсоюзов Эстонии. Позднее туда попеременно въезжали советские и немецкие военные.

Терраса пляжного павильона в конце 1930-х годов. Фото: Собрание Эстонского музея спорта и олимпийских игр.

Санаторий квартировал в отеле все советское время и, несмотря на отдельные переделки, достаточно хорошо сохранился. В 1939 году Пярну с размахом отмечал столетие курорта. К этой дате появился новый павильон в стиле функционализма, который включал большое кафе, кабинки для переодевания и башню, откуда открывался вид на весь пляж. Особенно выделялась просторная терраса, похожая то ли на летающую тарелку, то ли на гигантский гриб. Все здание вмещало до 700 человек. Часть здания заметно пострадала от сильного шторма в 1967 году. Утраченные части павильона были в 2009 году восстановлены, и сейчас он по-прежнему принимает гостей.