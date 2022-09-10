Ранее мы уже рассказывали о двух легендарных эстонских курортах – Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу. Но до сих пор обходили стороной летнюю столицу Пярну.
Иван Лаврентьев ⟩ Как Пярну стал летней столицей Эстонии
Конечно, море было в Пярну всегда. Вероятно, отдельные отдыхающие встречались там и прежде, но датой зарождения курорта все-таки считается 1838 год, когда в Пернове (а именно так назывался город в годы Российской империи) открылась первая купальня.
Толчком к развитию курортной инфраструктуры послужил демонтаж фортификаций, на месте которых начали разбивать парки, а город убрали из перечня укрепленных портов. В другой перечень Пярну попал в 1890 году, когда петербургские власти официально закрепили за ним статус курорта. К этому моменту в городе уже развивалось предпринимательство, связанное с купанием, целебными грязевыми ваннами и размещением гостей. Костяк отдыхающих составляли обеспеченные гости из столиц империи – Москвы и Петербурга.
Свобода и туризм
В 1908 году был построен театр «Эндла». Главное историческое событие состоится в нем десять лет спустя. В начале 1918 года эстонские политические партии достигли консенсуса. Было решено воспользоваться правом наций на самоопределение, ставшее актуальным во время Первой мировой вой ны и возможным после революции. Зимой 1918 года на территории Эстонии шли бои между российскими и немецкими войсками. Появился шанс провозгласить независимость в момент, когда ни одна из сторон не сможет этому воспрепятствовать.
23 февраля 1918 года с балкона театра «Эндла» был зачитан манифест ко всем народам Эстонии, который объявил о независимости страны. На следующий день манифест огласили в Таллинне. Однако уже 25 февраля пришли немецкие войска, Германия не признала объявленный суверенитет, и эстонские части вступили в Освободительную войну. Естественно, войны наложили свой отпечаток на развитие Пярну, но уже с начала 1920-х город вновь стал развиваться и как грузовой порт, и как курорт.
В 1920-е годы до Эстонии дошла общеевропейская мода на купание, солнечные ванны и грязелечебницы. Во второй половине 1920-х в Пярну потянулся иностранный турист – первыми сюда устремились на отдых финны и шведы. Все это привело к развитию инфраструктуры – начали возводиться новые отели и другие неотъем лемые элементы пляжного отдыха. Для этого Пярну неоднократно брал кредиты и ходатайствовал о государственной поддержке. Развитие курорта отчасти было вынужденным решением городских властей.
После Первой мировой войны промышленность была частично разрушена, нормальная торговля прервалась, и город нуждался в доходах. Характерна роль городских властей, которые были активным заказчиком и оператором купален, отелей и спортивных учреждений. Все это привело к отличным результатам. Если в 1920 году Пярну посетило около 1200 человек за лето, то к концу 1930-х число отдыхающих перевалило за 8000, и половину из них составляли иностранцы.
Классик функционализма
Главным проводником эстетических изменений можно по праву считать архитектора Олева Сийнмаа, который устроился на работу в Пярнускую мэрию в 1925 году и занимал должность городского архитектора до 1944 года. Именно под его руководством была составлена и реализована новая планировка, а также построен целый ряд зданий, ставших символами курорта. В первые же годы его работы была построена грязелечебница с массивной колоннадой.
В 1927 году Сийнмаа спроектировал деревянный пляжный павильон, ставший первым в своем роде в Эстонии. Вдоль пляжной зоны он спроектировал район частных домов и вилл для сдачи в аренду. В городе было мало отелей, и туристам почти негде было жить. В этом же районе Сийнмаа построил в начале 1930-х и собственный дом – небольшую функционалистскую виллу. Главные работы Олева Сийнмаа пришлись на вторую половину 1930-х. В 1937 году распахнул свои двери пляжный отель (совместная работа с архитектором Антоном Соансом), который дошел до наших дней в практически неизменном виде.
На момент открытия в отеле было 70 номеров со 102 кроватями, в том числе шесть двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. В номера была проведена холодная и горячая вода, телефон, центральное отопление. В здании работала своя почтовая контора и был телефон. Персонал говорил на нескольких языках, а в ресторан на летний сезон нанимали лучших поваров из Таллинна. Примечательно, что один люксовый номер всегда был зарезервирован для главы государства: дольше всего Константин Пятс гостил здесь летом 1939 года.
Удачная амортизация
Пярнуские политики и иностранные журналисты наперебой нахваливали новый отель, утверждая, что он один из лучших и самых современных в Европе. Спрос был действительно большой: бронь на пик летнего сезона нужно было делать уже зимой. Уже в 1940 году отель был закрыт, и вместо него в здании разместился дом отдыха Центрального союза профсоюзов Эстонии. Позднее туда попеременно въезжали советские и немецкие военные.
Санаторий квартировал в отеле все советское время и, несмотря на отдельные переделки, достаточно хорошо сохранился. В 1939 году Пярну с размахом отмечал столетие курорта. К этой дате появился новый павильон в стиле функционализма, который включал большое кафе, кабинки для переодевания и башню, откуда открывался вид на весь пляж. Особенно выделялась просторная терраса, похожая то ли на летающую тарелку, то ли на гигантский гриб. Все здание вмещало до 700 человек. Часть здания заметно пострадала от сильного шторма в 1967 году. Утраченные части павильона были в 2009 году восстановлены, и сейчас он по-прежнему принимает гостей.
Другой широко известный символ летнего Пярну – стоящая в воде деревянная горка в виде слона – появится на пляже в конце 1950-х, а в последующие десятилетия вдоль береговой линии вырастет еще несколько новых санаториев и отелей. Впрочем, это уже совсем другая история.