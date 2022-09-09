Пт, 9.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Реконструкция легендарного Цветочного павильона идет по плану

rus.postimees.ee
Реконструкция легендарного Цветочного павильона идет по плану
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Традиционный венок на празднике стропил снимают в честь того, что здание достигло своей максимальной высоты.
Традиционный венок на празднике стропил снимают в честь того, что здание достигло своей максимальной высоты. Фото: KATI VISNAP/Kati Visnap

В столичном Цветочном павильоне состоялся праздник стропил, а полная реновация одного из самых любимых зданий столицы будет завершена еще в этом году.

«Цветочный павильон — уникальный объект, относящийся к шедеврам эстонской архитектуры. Во время реновации, помимо сложностей самого проекта, мы также должны были учитывать строгие требования охраны памятников старины», — подчеркнул Юллар Хинно, руководитель компании 1Partner Ehitus, которая занимается реновацией.

В ходе ремонтных работ внешние размеры здания останутся прежними, но внутренний объем будет увеличен за счет расширения нулевого этажа.

«Со строительно-технической точки зрения, это сложный проект, но мы хорошо справились, и я уверен, что конечный результат будет безупречным», — сказал Юллар Хинно, добавив, что строители планирует сдать здание заказчику в срок, то есть еще в этом году.

К Цветочному павильону, спроектированному архитектором Вальве Пормейстер и построенному на Пирита-теэ, 26, в 1964–1966 годах была сделана пристройка – кафе Tuljak. Эти два здания образуют единый архитектурный ансамбль. Реставрацией кафе Tuljak в 2015 году также занималась фирма 1Partner Ehitus.

Заказчиком работ в Цветочном павильоне является OÜ Tannenrode. Проект реставрации здания был выполнен в Apex Arhitektuuribüroo, а проект внутренней архитектуры – в Meelis Pressi Arhitektuuribüroo.

Ключевые слова
Наверх