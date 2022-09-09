Реконструкция легендарного Цветочного павильона идет по плану

«Цветочный павильон — уникальный объект, относящийся к шедеврам эстонской архитектуры. Во время реновации, помимо сложностей самого проекта, мы также должны были учитывать строгие требования охраны памятников старины», — подчеркнул Юллар Хинно, руководитель компании 1Partner Ehitus, которая занимается реновацией.

В ходе ремонтных работ внешние размеры здания останутся прежними, но внутренний объем будет увеличен за счет расширения нулевого этажа.

«Со строительно-технической точки зрения, это сложный проект, но мы хорошо справились, и я уверен, что конечный результат будет безупречным», — сказал Юллар Хинно, добавив, что строители планирует сдать здание заказчику в срок, то есть еще в этом году.

К Цветочному павильону, спроектированному архитектором Вальве Пормейстер и построенному на Пирита-теэ, 26, в 1964–1966 годах была сделана пристройка – кафе Tuljak. Эти два здания образуют единый архитектурный ансамбль. Реставрацией кафе Tuljak в 2015 году также занималась фирма 1Partner Ehitus.