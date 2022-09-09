По словам бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, Елизавета II была одним из лучших представителей государств, с которыми он встречался. Монарха, посетившего Эстонию в 2006 году, здесь приняли с энтузиазмом.
Тоомас Хендрик Ильвес о королеве Елизавете: она была одним из лучших представителей стран
«Елизавета II была одним из лучших представителей государства, которых я встречал», — вспоминает Ильвес. «Однако, как глава государства в конституционной монархии, она не могла демонстрировать политическое отношение к кому-либо или чему-либо».
Ильвес напомнил, что, когда в 2008 году он навестил Елизавету II в Лондоне, королева сказала ему, что он выглядит гораздо спокойнее, чем осенью 2006 года, когда она посещала Эстонию.
«Визит королевы в Эстонию состоялся сразу после того, как я стал президентом. Это был мой первый важный приём в роли главы государства, где я должен был представлять Эстонию, поэтому я чувствовал большую ответственность и, конечно же, сильно волновался», - сказал Ильвес.
По словам Ильвеса, визит Елизаветы II в Эстонию был самым крупным и длительным государственным визитом, когда-либо организованным до и после нее. «Я думаю, что благодаря командной работе мы отлично справились и достойно приняли королеву. Когда она вышла на Ратушную площадь в Таллинне, её приветствовали тысячи людей», - вспоминает Ильвес.
Однако Ильвес не стал бы связывать кончину британской королевы с концом эпохи. «Если что-то и изменило нашу эпоху, так это военная агрессия России против Украины, начавшаяся 24 февраля. Тогда было окончательно разрушено, появившееся после окончания Второй мировой войны, представление о том, что изменение границ с применением военной силы запрещено», – сказал президент Ильвес.