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Тоомас Хендрик Ильвес о королеве Елизавете: она была одним из лучших представителей стран

Аймар Алтосаар
Тоомас Хендрик Ильвес о королеве Елизавете: она была одним из лучших представителей стран
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Елизавета II во время визита в Эстонию в 2006 году вместе с президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом
Елизавета II во время визита в Эстонию в 2006 году вместе с президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом Фото: Postimees

По словам бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, Елизавета II была одним из лучших представителей государств, с которыми он встречался. Монарха, посетившего Эстонию в 2006 году, здесь приняли с энтузиазмом.

«Елизавета II была одним из лучших представителей государства, которых я встречал», — вспоминает Ильвес. «Однако, как глава государства в конституционной монархии, она не могла демонстрировать политическое отношение к кому-либо или чему-либо».

Ильвес напомнил, что, когда в 2008 году он навестил Елизавету II в Лондоне, королева сказала ему, что он выглядит гораздо спокойнее, чем осенью 2006 года, когда она посещала Эстонию.

«Визит королевы в Эстонию состоялся сразу после того, как я стал президентом. Это был мой первый важный приём в роли главы государства, где я должен был представлять Эстонию, поэтому я чувствовал большую ответственность и, конечно же, сильно волновался», - сказал Ильвес.

Королева Великобритании Елизавета II и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на концерте в честь королевы.
Королева Великобритании Елизавета II и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на концерте в честь королевы. Фото: Тоомас Хуйк

По словам Ильвеса, визит Елизаветы II в Эстонию был самым крупным и длительным государственным визитом, когда-либо организованным до и после нее. «Я думаю, что благодаря командной работе мы отлично справились и достойно приняли королеву. Когда она вышла на Ратушную площадь в Таллинне, её приветствовали тысячи людей», - вспоминает Ильвес.

Однако Ильвес не стал бы связывать кончину британской королевы с концом эпохи. «Если что-то и изменило нашу эпоху, так это военная агрессия России против Украины, начавшаяся 24 февраля. Тогда было окончательно разрушено, появившееся после окончания Второй мировой войны, представление о том, что изменение границ с применением военной силы запрещено», – сказал президент Ильвес.

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