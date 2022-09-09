Тоомас Хендрик Ильвес о королеве Елизавете: она была одной из лучших

«Елизавета II была одним из лучших представителей государства, которых я встречал, — вспоминает Ильвес. — Однако как глава государства с конституционной монархией, она не могла демонстрировать политическое отношение к кому-либо или чему-либо».

Ильвес напомнил, что когда в 2008 году он посетил Елизавету II в Лондоне, королева сказала ему, что он выглядит гораздо спокойнее, чем осенью 2006 года, когда они встречались в Эстонии.

«Визит королевы в Эстонию состоялся сразу после того, как я стал президентом. Это был мой первый важный приём в роли главы государства, на котором я должен был представлять Эстонию, поэтому я чувствовал большую ответственность и, конечно же, очень волновался», - сказал Ильвес.

Королева Великобритании Елизавета II и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на концерте в честь королевы. Фото: Тоомас Хуйк

По словам Ильвеса, визит Елизаветы II в Эстонию был самым значительным и длительным государственным визитом, чем когда-либо организованные до и после него. «Я думаю, что благодаря командной работе мы отлично справились и достойно приняли королеву. Когда она вышла на Ратушную площадь в Таллинне, её приветствовали тысячи людей», - вспоминает Ильвес.