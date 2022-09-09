По словам бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, встреча с Елизаветой II произвела на него неизгладимое впечатление. Монархиню, посетившую Эстонию в 2006 году, здесь приняли с энтузиазмом.
Тоомас Хендрик Ильвес о королеве Елизавете: она была одной из лучших
«Елизавета II была одним из лучших представителей государства, которых я встречал, — вспоминает Ильвес. — Однако как глава государства с конституционной монархией, она не могла демонстрировать политическое отношение к кому-либо или чему-либо».
Ильвес напомнил, что когда в 2008 году он посетил Елизавету II в Лондоне, королева сказала ему, что он выглядит гораздо спокойнее, чем осенью 2006 года, когда они встречались в Эстонии.
«Визит королевы в Эстонию состоялся сразу после того, как я стал президентом. Это был мой первый важный приём в роли главы государства, на котором я должен был представлять Эстонию, поэтому я чувствовал большую ответственность и, конечно же, очень волновался», - сказал Ильвес.
По словам Ильвеса, визит Елизаветы II в Эстонию был самым значительным и длительным государственным визитом, чем когда-либо организованные до и после него. «Я думаю, что благодаря командной работе мы отлично справились и достойно приняли королеву. Когда она вышла на Ратушную площадь в Таллинне, её приветствовали тысячи людей», - вспоминает Ильвес.
Однако Ильвес не стал бы связывать кончину британской королевы с концом эпохи. «Если что-то и изменило нашу эпоху, так это военная агрессия России против Украины, начавшаяся 24 февраля. Тогда было окончательно разрушено появившееся после окончания Второй мировой войны представление о том, что изменение границ с применением военной силы запрещено», – сказал президент Ильвес.