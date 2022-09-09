Тоомас Хендрик Ильвес о королеве Елизавете: среди представителей государств, она была одной из лучших

«Елизавета II была одним из лучших представителей государства, которых я встречал», — вспоминает Ильвес. «Однако, как глава государства в конституционной монархии, она не могла демонстрировать политическое отношение к кому-либо или чему-либо».

Ильвес напомнил, что, когда в 2008 году он навестил Елизавету II в Лондоне, королева сказала ему, что он выглядит гораздо спокойнее, чем осенью 2006 года, когда она посещала Эстонию.

«Визит королевы в Эстонию состоялся сразу после того, как я стал президентом. Это был мой первый важный приём в роли главы государства, где я должен был представлять Эстонию, поэтому я чувствовал большую ответственность и, конечно же, сильно волновался», - сказал Ильвес.

Королева Великобритании Елизавета II и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на концерте в честь королевы. Фото: Тоомас Хуйк

По словам Ильвеса, визит Елизаветы II в Эстонию был самым крупным и длительным государственным визитом, когда-либо организованным до и после нее. «Я думаю, что благодаря командной работе мы отлично справились и достойно приняли королеву. Когда она вышла на Ратушную площадь в Таллинне, её приветствовали тысячи людей», - вспоминает Ильвес.