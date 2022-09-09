Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета не включать бокс в программу ОИ-2018, пишет «Чемпионат».
«Они вообще больные люди, да?» Цзю – о решении МОК не включать бокс в олимпийские игры 2028
«Они вообще больные люди, да?» Цзю – о решении МОК не включать бокс в олимпийские игры 2028
«Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что соревнования по боксу могут быть не включены в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, серьезную озабоченность у Международного олимпийского комитета вызывает финансовая зависимость Международной боксерской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании «Газпром».
Из-за проблем управления, финансов и судейства МОК уже отстранил IBA от проведения квалификации на Олимпийских игр в Токио, которая, наряду с самим олимпийским турниром, проходила под руководством рабочей группы МОК.