«Они вообще больные люди, да?» Цзю – о решении МОК не включать бокс в олимпийские игры 2028

«Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что соревнования по боксу могут быть не включены в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, серьезную озабоченность у Международного олимпийского комитета вызывает финансовая зависимость Международной боксерской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании «Газпром».