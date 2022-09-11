Список интересантов российской нефти вызвал негодование

Оглашение названий фирм было связано с желанием Эстонского союза топливных компаний поименно узнать, кто ввозит из России в Эстонию бензин и дизельное топливо. Причиной повышенного интереса стали подозрения, что на эстонские заправки просочилось российское топливо.
Смешались топливо и масло
Владелец и менеджер по развитию и маркетингу связанной с Olerex фирмы Flexoil OÜ Рийво Ээнсалу подтвердил, что его предприятие зарегистрировало исключение на импорт из России горюче-смазочных материалов до конца переходного периода. «Замещение российской продукции западной требует времени, нужно найти для клиентов подходящие западные аналоги, – объясняет он. – Для осуществления этого перехода предприятие Flexoil купило Konetex Grupp и тем самым приобрело право на представительство в Эстонии торговых марок Petro Canada (Канада) и 77 Lubricants (Голландия)».
Ээнсалу выразил недовольство тем, что импортеров смазочных материалов и топлива свалили в одну кучу. Это бросает тень на Olerex, который не ввозит топливо из России и не продает его на заправках. 31 августа министерство разослало пресс-сообщение, которое только добавило путаницы. Его можно было истолковать так, что в списке фигурировали только минеральные масла, произведенные из нефти. Но под указанными в письме таможенными номенклатурами (CN) в некоторых случаях могут фигурировать как ГСМ, так и, например, дизельное топливо.
Однако среди просителей исключений есть и предприятия, занимающиеся продажей российского топлива. В первую очередь это бункерные компании, специализирующиеся на судовом топливе. Самая известная из них – Baltic Marine Bunker AS, акции которой принадлежат российскому государственному предприятию Gazprom Neft (акции лежат в Швейцарии на номинальном счету Raiffeisen Bank International AG). Postimees писал об активном нефтяном бизнесе предприятия в мае, когда стало известно, что бывший министр окружающей среды Марко Померантс («Отечество») из пиар-агентства Powerhouse занимался лоббированием интересов продавцов топлива.
Ранее топливо, в том числе и судовое, из России в больших объемах импортировала, в частности, фирма Manoir Energy – оптовый продавец жидкого топлива и газа. Основной акционер предприятия Валерий Стефанович на телефонные звонки и на электронное письмо не ответил.