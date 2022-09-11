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Список интересантов российской нефти вызвал негодование

Юлле Харью
Список интересантов российской нефти вызвал негодование
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Владелец Skinest Veeremi OÜ Олег Осиновский ругает министерство: его компания сдает вагоны в аренду, а не ввозит нефтепродукты из России.
Владелец Skinest Veeremi OÜ Олег Осиновский ругает министерство: его компания сдает вагоны в аренду, а не ввозит нефтепродукты из России. Фото: Лийс Трейманн
  • Владелец вагонов отрицает, что просил преференции у министерства.
  • Бизнесмены не объяснили причин обращения в министерство.
  • Производитель масел необоснованно бросил тень на сеть заправочных станций.

Министерство иностранных дел опубликовало список предприятий, обратившихся с просьбой разрешить им в виде исключения ввоз российских нефтепродуктов в Эстонию. Это вызвало бурю негодования у предпринимателей, потому что Налогово-таможенный департамент засекретил данные по российскому импорту, в том числе даже от чиновников министерства.

«Очень некрасиво, что министерство выдает СМИ информацию о конфиденциальной переписке», – такую оценку дал Олег Осиновский, владелец предприятия Skinest Veeremi OÜ, которое сдает в аренду железнодорожные вагоны. При этом он не видит ничего плохого в публикации списка предприятий, попросивших в виде исключения разрешить импорт нефтепродуктов.

«Но я у министерства вообще ничего не просил», – возмущается он и требует у чиновников извинений. «Да, мы письменно обращались в министерство с вопросом, но мы ничего не просили. И уж тем более – исключений на ввоз нефтепродуктов, которые мы никогда не ввозили и не собираемся!» – однозначно заявляет Осиновский.

По его словам, фирма Skinest Veeremi ничего из России не импортировала. Ее представителям лишь требовалось узнать у министерства последствия ужесточения санкций в связи с тем, что у фирмы есть клиенты в Европе, которые арендуют вагоны. «Ответа мы так и не получили», – сетует Осиновский. В свою очередь, член правления и генеральный директор концерна Alexela Ханс Пайома, который также считает, что министерство должно извиниться, заявляет, что ни Nord Terminals (преемник Alexela Logistics AS и Alexela Terminal), ни Alexela Bunkering не ходатайствовали об исключении для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Они лишь задекларировали по требованию министерства действующие на момент введения санкций клиентские договоры.

То же самое сказал и председатель правления государственного предприятия Operail Рауль Тоомсалу. Однако ни одно предприятие не объяснило, почему оно беспокоилось о клиентских договорах, если не планировало ввозить нефтепродукты из России.

Чиновники не разобрались

Вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар пояснил, что 28 указанных в списке предприятий уведомили Министерство иностранных дел, что либо у них имеются действующие договоры, либо они хотят заключать краткосрочные сделки по поставкам. «Это было связано с принятыми 3 июня ограничительными мерами ЕС, то есть дополнительным пакетом санкций. В него были добавлены ограничения на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации», – сказал он. А чтобы выполнить заключенные до 4 июня договоры или совершить разовую сделку, предприятия должны теперь запрашивать исключение.

Чиновник поясняет: «Исключения делаются при условии, что страна-член ЕС оповестила комиссию о соответствующих договорах не позднее 24 июня, а о разовых сделках по поставкам – в течение десяти дней с момента их завершения. То есть предприниматели сообщили министерству, имеются ли у них действующие договора и хотят ли они заключать краткосрочные сделки по поставкам. Но желание ходатайствовать об исключении и проинформировать о действующих договорах все же указывает на то, что бизнесмен хочет оставить за собой возможность воспользоваться таким исключением до завершения переходного периода. Будет ли он им пользоваться – решать ему».

Среди просителей исключений есть и предприятия, занимающиеся продажей российского топлива.

Почему в список попали и те, кто не занимаются импортом российских нефтепродуктов? У министерства нет информации о том, кто что ввозит или не ввозит. В результате в списке оказались все, кто сообщил о договорах. Основное недовольство предпринимателей было вызвано тем, что фигуранты списка вызвали ассоциации с эстонскими сетями заправочных станций.

Оглашение названий фирм было связано с желанием Эстонского союза топливных компаний поименно узнать, кто ввозит из России в Эстонию бензин и дизельное топливо. Причиной повышенного интереса стали подозрения, что на эстонские заправки просочилось российское топливо. 

Смешались топливо и масло

Владелец и менеджер по развитию и маркетингу связанной с Olerex фирмы Flexoil OÜ Рийво Ээнсалу подтвердил, что его предприятие зарегистрировало исключение на импорт из России горюче-смазочных материалов до конца переходного периода. «Замещение российской продукции западной требует времени, нужно найти для клиентов подходящие западные аналоги, – объясняет он. – Для осуществления этого перехода предприятие Flexoil купило Konetex Grupp и тем самым приобрело право на представительство в Эстонии торговых марок Petro Canada (Канада) и 77 Lubricants (Голландия)».

Ээнсалу выразил недовольство тем, что импортеров смазочных материалов и топлива свалили в одну кучу. Это бросает тень на Olerex, который не ввозит топливо из России и не продает его на заправках. 31 августа министерство разослало пресс-сообщение, которое только добавило путаницы. Его можно было истолковать так, что в списке фигурировали только минеральные масла, произведенные из нефти. Но под указанными в письме таможенными номенклатурами (CN) в некоторых случаях могут фигурировать как ГСМ, так и, например, дизельное топливо.

Однако среди просителей исключений есть и предприятия, занимающиеся продажей российского топлива. В первую очередь это бункерные компании, специализирующиеся на судовом топливе. Самая известная из них – Baltic Marine Bunker AS, акции которой принадлежат российскому государственному предприятию Gazprom Neft (акции лежат в Швейцарии на номинальном счету Raiffeisen Bank International AG). Postimees писал об активном нефтяном бизнесе предприятия в мае, когда стало известно, что бывший министр окружающей среды Марко Померантс («Отечество») из пиар-агентства Powerhouse занимался лоббированием интересов продавцов топлива.

Ранее топливо, в том числе и судовое, из России в больших объемах импортировала, в частности, фирма Manoir Energy – оптовый продавец жидкого топлива и газа. Основной акционер предприятия Валерий Стефанович на телефонные звонки и на электронное письмо не ответил.

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