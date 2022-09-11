Список интересантов российской нефти вызвал негодование

«Очень некрасиво, что министерство выдает СМИ информацию о конфиденциальной переписке», – такую оценку дал Олег Осиновский, владелец предприятия Skinest Veeremi OÜ, которое сдает в аренду железнодорожные вагоны. При этом он не видит ничего плохого в публикации списка предприятий, попросивших в виде исключения разрешить импорт нефтепродуктов.

«Но я у министерства вообще ничего не просил», – возмущается он и требует у чиновников извинений. «Да, мы письменно обращались в министерство с вопросом, но мы ничего не просили. И уж тем более – исключений на ввоз нефтепродуктов, которые мы никогда не ввозили и не собираемся!» – однозначно заявляет Осиновский.

По его словам, фирма Skinest Veeremi ничего из России не импортировала. Ее представителям лишь требовалось узнать у министерства последствия ужесточения санкций в связи с тем, что у фирмы есть клиенты в Европе, которые арендуют вагоны. «Ответа мы так и не получили», – сетует Осиновский. В свою очередь, член правления и генеральный директор концерна Alexela Ханс Пайома, который также считает, что министерство должно извиниться, заявляет, что ни Nord Terminals (преемник Alexela Logistics AS и Alexela Terminal), ни Alexela Bunkering не ходатайствовали об исключении для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Они лишь задекларировали по требованию министерства действующие на момент введения санкций клиентские договоры.