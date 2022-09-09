Аист Карл из Эстонии мог погибнуть в Херсонской области

Карл, месяц назад отправившийся в путешествие в сторону Украины, возможно, был убит в Херсонской области. На данный момент информации о том, жив ли он, нет, но причина может быть и в том, что в месте его нахождения отсутствует мобильная сеть. Также возможен вариант, что разрядился аккумулятор закрепленного на нем телефона, который заряжается от солнечных батарей.