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Аист Карл из Эстонии мог погибнуть в Херсонской области

rus.postimees.ee
Аист Карл из Эстонии мог погибнуть в Херсонской области
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Карл, мигрировавший в Украину, может иметь при себе работающее на солнечных батареях устройство радиосвязи стоимостью в тысячи евро.
Карл, мигрировавший в Украину, может иметь при себе работающее на солнечных батареях устройство радиосвязи стоимостью в тысячи евро. Фото: Microvawe Telemetry

Карл, аист-авантюрист, добравшийся до Украины из Эстонии, возможно, погиб в Херсонской области.

Карл, месяц назад отправившийся в путешествие в сторону Украины, возможно, был убит в Херсонской области. На данный момент информации о том, жив ли он, нет, но причина может быть и в том, что в месте его нахождения отсутствует мобильная сеть. Также возможен вариант, что разрядился аккумулятор закрепленного на нем телефона, который заряжается от солнечных батарей.

Орнитолог Урмас Селлис сообщил Postimees, что радиосообщений от одного из черных аистов, прилетевших в Украину, действительно не поступало уже несколько дней подряд. В 2019 году другой аист – Карл I, направлявшийся в Эстонию во время своего весеннего перелета, пропал над Сирией, где в это время также шли ожесточенные боевые действия. Предполагается, что он мог погибнуть.

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