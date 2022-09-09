Яна Тоом пожаловалась на страны Балтии и Польшу из-за ограничений на въезд граждан РФ

По словам Тоом, Кодекс недвусмысленно определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы.

«Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены», – написала Тоом.

Тоом написала в Еврокомиссию, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского Союза

«Эстония – член ЕС и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия. Так что я буду с нетерпением ждать ответа Комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило «нельзя, но если очень хочется, то можно», о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?», – написала Тоом.

Шенгенский кодекс о границах (Schengen Border Code) – это постановление Европейского Парламента и Европейского Совета, регулирующее правила пересечения внешних границ ЕС. В настоящее время действует редакция 2016 года.