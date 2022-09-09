Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия / Renew Europe) направила Еврокомиссии жалобу в связи с тем, что страны Балтии и Польша договорились ограничить въезд россиян.
Яна Тоом пожаловалась на страны Балтии и Польшу из-за ограничений на въезд граждан РФ
По словам Тоом, Кодекс недвусмысленно определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы.
«Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены», – написала Тоом.
Тоом написала в Еврокомиссию, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского Союза
«Эстония – член ЕС и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия. Так что я буду с нетерпением ждать ответа Комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило «нельзя, но если очень хочется, то можно», о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?», – написала Тоом.
Шенгенский кодекс о границах (Schengen Border Code) – это постановление Европейского Парламента и Европейского Совета, регулирующее правила пересечения внешних границ ЕС. В настоящее время действует редакция 2016 года.
Эстония, Латвия, Литва и Польша совместно устанавливают ограничение на въезд для граждан России с шенгенской туристической визой. В Эстонии запрет вступит в силу 19 сентября.