Эстонский союз работников образования (EHL), объединяющий учителей, пригласил министра образования и науки Тыниса Лукаса («Отечество») на переговоры о зарплате, чтобы осенью не было забастовки учителей. Лукас заверил Postimees, что потребует, чтобы средняя зарплата для учителей была в 1,2 раза выше средней по Эстонии, или 2104,8 евро.
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график ⟩ Большой план Тыниса Лукаса: минимальная заработная плата учителей должна быть резко увеличена
Тень забастовки учителей нависла над переговорами по бюджету
Большой план Тыниса Лукаса: минимальная заработная плата учителей должна быть резко увеличена
Глава EHL Реэмо Вольтри заявляет, что обязательным условием предотвращения забастовки является повышение заработной платы учителей до уровня заработной платы других высокообразованных специалистов. По его словам, заработная плата учителей была значительно ниже как роста цен, так и общего быстрого роста заработной платы в течение многих лет, и по оценке реальной покупательной способности, эстонские учителя беднеют.
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