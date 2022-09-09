график ⟩ Большой план Тыниса Лукаса: минимальная заработная плата учителей должна быть резко увеличена

Глава EHL Реэмо Вольтри заявляет, что обязательным условием предотвращения забастовки является повышение заработной платы учителей до уровня заработной платы других высокообразованных специалистов. По его словам, заработная плата учителей была значительно ниже как роста цен, так и общего быстрого роста заработной платы в течение многих лет, и по оценке реальной покупательной способности, эстонские учителя беднеют.