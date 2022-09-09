Недвижимость: судя по ценам, Мустамяэ уже не спальный район, а часть центра города

Саку, Сауэ и Кейла, а также ряд других малых городов превращаются в пригороды Таллинна, и стоимость квадратного метра в расположенных в них новостройках приближается к 4000 евро.

По словам Яануса Лаугуса, район Кристийне уже слился с центром города, и район Мустамяэ движется в этом же направлении.

«Мустамяэ больше нельзя сравнивать с окраиной или называть спальным районом, как раньше. Сегодня район Мустамяэ является очень популярным местом, расположенным близко от центральных артерий города. Здесь сформировалась своя среда, сильная инфраструктура с достаточным количеством школ и торговых центров. Также в районе много зелени», – сказал Лаугус.

«Поэтому девелоперы и раньше запрашивали за квадратный метр в самых престижных микрорайонах Мустамяэ более высокую цену, которая достигала 4000 евро. А на прошлой неделе компания Merko, которая нередко задает вектор движения на рынке недвижимости, представила в Мустамяэ новый многоквартирный объект «Tihase», квадратный метр в котором стоит от 4500 евро», – объяснил Лаугус.

«Наблюдая за развитием города, мы видим, что сегодня бывшие советские "горы" по сути становятся частью центра Таллинна. А такие небольшие населенные пункты, как Саку, Сауэ, Кехра и Кейла, расположенные недалеко от столицы и имеющие с ней хорошее сообщение, фактически трансформируются в изобилующие новостройками пригороды, жизнь в которых на самом деле намного спокойнее, чем в Таллинне», – сказал Лаугус.