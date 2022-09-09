Чемпионка мира по фигурному катанию Каролина Костнер получила перелом челюсти

«Я падаю 100 раз, я встаю 101. Это мантра, которую я постоянно повторяю про себя с того момента, как скорая отвезла меня в отделение неотложной помощи в прошлый четверг, который должен был стать приятным рабочим днем. Диагноз: двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова поправлюсь! Жизнь тебя удивляет, не всегда в лучшую сторону, тем не менее, ты встаешь сильнее, чем прежде!» –написала 35-летняя Костнер.