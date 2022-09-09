Итальянская фигуристка рассказала, что на прошлой неделе попала в больницу с двойным переломом челюсти, пишет РБК. О подробностях происшествия 35-летняя спортсменка ничего не сообщила.
Чемпионка мира по фигурному катанию Каролина Костнер получила перелом челюсти
Чемпионка мира в одиночном катании итальянка Каролина Костнер сообщила в своем Instagram, что сломала челюсть.
«Я падаю 100 раз, я встаю 101. Это мантра, которую я постоянно повторяю про себя с того момента, как скорая отвезла меня в отделение неотложной помощи в прошлый четверг, который должен был стать приятным рабочим днем. Диагноз: двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова поправлюсь! Жизнь тебя удивляет, не всегда в лучшую сторону, тем не менее, ты встаешь сильнее, чем прежде!» –написала 35-летняя Костнер.
О подробностях происшествия спортсменка ничего не рассказала.
Костнер является чемпионкой мира 2012 года, пятикратной чемпионкой Европы и девятикратной чемпионкой Италии. На Олимпиаде в Сочи она завоевала бронзу. Также на ее счету два серебра и три бронзы на чемпионатах мира, два серебра и четыре бронзы на чемпионатах Европы.
Фигуристка не выступала с 2018 года, но не объявляла об официальном завершении карьеры.