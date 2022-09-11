Новая пекарня старых знакомых: хлеба не бывает без любви

Сейчас четвертое дитя Щирых полностью готово к приему гостей. Уже опробован и огромный пекарский стол из цельного дерева в святая святых – кухне, где сияет огромная тестомешалка, да и все оборудование с иголочки. Все это оказалось возможным благодаря платформе Hooandja, на которой было собрано даже больше средств, чем планировалось.

А фамилию Щирый можно перевести на русский язык не только как «искренний», но и как «щедрый», «добрый», «хлебосольный». «Украинцы у нас работают давно, еще до войны. Работников мы выбираем независимо от национальности, главное, чтобы они были близкими нам по духу, – рассказывает Анна. – Замешивать хлеб должен человек с чистой душой, я в это верю и почти никогда не ошибалась. Конечно, война – это больно, тяжело и страшно. Одна наша девушка еще до войны взяла отпуск на десять дней, а вернулась только через месяц – началась война, и было не выбраться».