«Это наш четвертый ребенок!» – улыбается Василий Щирый. На самом деле у Анны и Василия два сына – Роман двенадцати лет и восьмилетний Максим. Своим третьим ребенком они называют пекарню Crustum, расположенную в Мустамяэ. Ей уже пять лет. А младенцу – пекарне La Boulangerie – всего пара месяцев. Анна – юрист, а Василий работал в области IT-технологий. Просто Анне нравилось печь домашний хлеб, причем не дрожжевой, а на закваске. Хлеб получался вкусным, родственники и знакомые нахваливали.
Новая пекарня старых знакомых: хлеба не бывает без любви
Хлеб – плод любви
Однажды хлеб Анны попробовал шеф-повар одного таллиннского ресторана и предложил ей сотрудничество. «Если бы мы заранее знали, к чему это приведет, возможно, и не взялись бы», – вспоминает Анна. К счастью, они взялись, и через пять лет пекарня, находящаяся по воле случая рядом с хлебным комбинатом Leibur в Мустамяэ, продолжает радовать классическими багетами и разными видами хлеба, пирожками и булочками. А недавно открытая с помощью краудфандинга, объявленного на платформе Hooandja, кондитерская в центре Таллинна предлагает выбор авторской выпечки. И не только.
Общаясь с этой симпатичной парой, приходишь к выводу, что все, что они делают в этой жизни, они делают с удовольствием.
Загорелись открыть производство хлеба на закваске – превратили бывший гараж в просторный цех и маленький магазинчик с парой столиков с удобными креслами и чудесными, низко свисающими лампами, где можно полакомиться только что купленной сдобой. А начиналось все с одной печки, раковины и составленным из скамеек прилавком. Хлебопекарное искусство Анна совершенствовала в Англии, где, как оказалось, широко распространено изготовление хлеба именно на закваске, а не на дрожжах.
«Кажется, что это просто, но нет! – восклицает Анна. – Во-первых, без любви хлеб не получится; а во-вторых, закваска – живой организм и может повести себя непредсказуемо». Наверное, поэтому с ней интересно работать творчески настроенному пекарю. Так пережили, не закрываясь, коронакризис. Наоборот, даже расширили производство благодаря повышенному спросу. Можно передохнуть, детьми заняться, попутешествовать…
Вкус Парижа
Но даже путешествовать они отправились не куда-нибудь, а в Париж, чтобы набраться опыта и открыть еще одну пекарню, с круассанами, кишами и булочками, каких нет ни в одном кафе Таллинна. Чтобы варить ароматный кофе в особенной кофемашине. И чтобы интерьер был уютным, посуда дизайнерской, а атмосфера – чтобы хотелось возвращаться...
«"Deux cafés, deux croissants, s’il vous plait" (Два кофе, два круассана, пожалуйста): это первое, что мы выучили, приехав в Париж, – рассказывает Василий Щирый. – Квартира, в которой мы жили, была расположена рядом с "Оперой Гарнье". Она была малюсенькой, как и большинство парижских квартир, но из нее открывался вид на прекрасные парижские крыши, которые необъяснимо манили нас». С утра они первым делом выходили на улицу в поисках пекарни-буланжери, где могли заказать круассаны с кофе и попрактиковать свой смешной французский.
«Мы влюблялись в этот удивительный город и чувствовали, что наши с ним чувства взаимны», – вспоминает Василий. Они посетили множество парижских пекарен, но редко встречали такую, где бы им нравилось абсолютно все, и в итоге нашли те самые вкусы, которые показались идеальными. Именно эти воспоминания они воплотили в жизнь, когда с уже имеющимся в Crustum штатом и новыми специалистами, влившимися в коллектив, начали разрабатывать концепцию своего четвертого ребенка – пекарни La Boulangerie.
Анна и Василий посетили множество парижских пекарен, но редко встречали такую, где бы им нравилось абсолютно все.
«В ассортименте обязательно должно быть что-то местное, приучать к новому нужно с помощью привычного, – рассуждает Анна. – Пирожное с творожным кремом, слойка со шпинатом…» «Мы эгоистично делаем то, что нравится нам самим, – говорит Василий и добавляет. – Зато мы самые большие свои критики». Для любителей французской кухни в меню нового заведения – пироги с говядиной ангус и трюфелем, с кроликом в белом вине, киши с боровиками и лисичками… О своем коллективе Анна рассказывает с глубоким уважением: «Мы выбираем не только специалистов, мы выбираем членов семьи».
Щирый значит Щедрый?
«Нам удается находить людей одержимых, настоящих фанатиков своего дела. Какое-то время мы притираемся, синхронизируем наши представления о прекрасном, а потом просто стараемся не мешать им делать то, от чего они становятся счастливыми и делают счастливыми других», – рассказывает Василий о своем кредо. Автора рецепта слоеного теста зовут Каспарс. Он сам предложил Анне и Василию свои услуги. Главного кондитера Марию собственники La Boulangerie послали учиться во Францию, и она привезла оттуда массу новых идей.
В ассортименте кондитерской теперь тарталетки с грушей и творогом, с яблоком и пралине, пирожные «улитка» на выбор – с малиновым кремом, с изюмом в роме и с маракуйей, а также миндальный круассан с рижским бальзамом - латыш Каспарс внес свою лепту не только в создание теста…
Членом семьи стала и дизайнер Татьяна Якобсон, которая придумала светлый и стильный интерьер заведения, нашла правильные отделочные материалы и привлекающие внимание аксессуары.
Сейчас четвертое дитя Щирых полностью готово к приему гостей. Уже опробован и огромный пекарский стол из цельного дерева в святая святых – кухне, где сияет огромная тестомешалка, да и все оборудование с иголочки. Все это оказалось возможным благодаря платформе Hooandja, на которой было собрано даже больше средств, чем планировалось.
Василий – украинец, его отец родом из Днепра, мама – из Николаева, в Эстонию приехали по распределению в советские годы.
А фамилию Щирый можно перевести на русский язык не только как «искренний», но и как «щедрый», «добрый», «хлебосольный». «Украинцы у нас работают давно, еще до войны. Работников мы выбираем независимо от национальности, главное, чтобы они были близкими нам по духу, – рассказывает Анна. – Замешивать хлеб должен человек с чистой душой, я в это верю и почти никогда не ошибалась. Конечно, война – это больно, тяжело и страшно. Одна наша девушка еще до войны взяла отпуск на десять дней, а вернулась только через месяц – началась война, и было не выбраться».
Анна и Василий постоянно находятся в поиске. При этом Анна считает, что они плохие бизнесмены, так как прибыль их интересует меньше, чем признание покупателей.
«Сейчас вспоминаем и смеемся: мы два года для хлеба с оливками сами выковыривали из них косточки, потому что оливок без косточек хорошего качества не было», – говорит Анна.
Споры и мечты
Семейный бизнес — дело сложное. Василий занимается маркетингом, Анна – производством, но ключевые вопросы, конечно же, обсуждают вместе. «Мы редко спорим, а если и спорим, то только о том, что предложить нашим гостям», – говорит Анна. «Наши ссоры горячи и непримиримы: может дойти до угроз развода, – смеется Василий. – Предметом ссоры при этом может стать рецепт или качество компонентов песто». «О, сегодня базилик – просто огонь!» – добавляет он, попробовав.
Последняя идея Щирых – после 18 часов убирать с прилавка булочки и превращать кондитерскую во французскую винотеку, предлагающую богатый ассортимент от шампанского до арманьяка и закуски – ветчины, террины, сыры, конечно, багет и намазки – с песто, томатным хумусом и трюфельным маслом.
В теплую погоду маленькие, круглые, такие парижские-парижские столики выставляют на улицу, зажигают свечи… «Хочу создать у нас место для дружеского общения, чтобы после работы люди могли отдохнуть за бокалом вина, как это принято во многих европейских странах...», – мечтает Анна.
А на улице Ива, возле Leibur, атмосфера, как в деревне у бабушки: деревья, веранда – мечтать хочется. «Да, там птички поют, а здесь – движ», – улыбается Василий. «Знаете ли вы, что французские блины бывают двух видов – la crêpes и la galette?» – вдруг спрашивает Анна и подозрительно замолкает. Кажется, я догадываюсь, какое заведение станет пятым ребенком в семье Щирых.
La Boulangerie в цифрах
• Открыта 361 день в году.
• 8 сортов хлеба, 10 видов булочек из слоеного теста, 30 французских вин.
• 32 слоя в слоеном тесте.
• В пекарне ежедневно трудятся 9 человек.