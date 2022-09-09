Департамент полиции и погранохраны и Кайтселийт проведут совместные учения

По словам идаского префекта Тарво Круупа, это давно запланированные учения, подготовка которых началась уже в прошлом году. «Эстония должна быть готова массовой иммиграции, подобную которой мы наблюдали во время гибридной атаки Беларуси на Литву, Польшу и Латвию, и именно поэтому важно проработать существующие планы. Для ситуаций, когда нашу государственную границу хотят одновременно незаконно пресечь много людей, предусмотрен план разрешения чрезвычайной ситуации, и в случае с массовой иммиграцией этой ситуацией руководит Департамент полиции и пограничной охраны. Цель учений – отработать применение этого плана и тем самым быть лучше подготовленными к возможным кризисным ситуациям», – сказал Крууп.

По словам главы Северо-Восточного округа наземной обороны Яануса Айнсалу, эти учения необходимы для того, чтобы отработать совместные действия в кризисной ситуации. «Наряду с сотрудничеством между учреждениями, на основании плана действий в чрезвычайной ситуации мы также отработаем план взаимодействий структурных подразделений и Naiskodukaitse. Цель наших кайтселийтчиков – выполнить поставленные на учениях задачи наилучшим образом, чтобы полученные знания и практические навыки помогли нам при разрешений кризисных ситуаций в будущем.»