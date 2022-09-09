Экономист: падение объемов экспорта углубляется

С поправкой на рост цен экспорт товаров эстонского происхождения, то есть объемы экспорта, в июне также снизились. Хотя значительный рост реэкспорта увеличил общий товарный экспорт Эстонии почти на 13% в текущих ценах, он также снизился с поправкой на рост цен.

Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского происхождения оказало снижение экспорта минерального топлива, металлопродукции, оборудования мобильной связи и судов. Экспорт в Россию в этом году значительно сократился, но доля этой страны в экспорте товаров эстонского происхождения не уменьшилась. В июле доля товаров, экспортируемых в Россию, в экспорте Эстонии составила 1,7%.

Импорт товаров российского происхождения начал снижаться в июне в текущих ценах, а в июле снижение несколько углубилось. Хотя доля России в общем объеме импорта Эстонии снизилась с начала года, в июле она все еще составляла 10%. По данным Департамента статистики Эстонии и таможенных деклараций, 100% импортируемого в Эстонию сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему имеет российское происхождение. Однако в июле на долю СПГ пришлось лишь 5% закупок природного газа. Природный газ в газообразном состоянии составил 59% импорта из России в июле. Включая СПГ, 60% природного газа, купленного в Эстонии, было российского происхождения, как в июле, так и с марта, первого месяца войны в Украине.

Прогноз роста и спроса в еврозоне, куда направляется почти половина экспорта Эстонии, ухудшился. Хотя во втором квартале экономика еврозоны в целом все еще росла со скоростью 4,1% в год, индекс деловой активности за июль и август показывает, что она снижается. Общее чувство уверенности в европейских странах также стремительно падает, хотя еще не достигло такого низкого уровня, как во время коронакризиса весной 2020 года. Рост цен, стоимости энергоносителей и процентных ставок снижает спрос в еврозоне и еще больше ухудшает перспективы роста. В то же время влияние роста процентных ставок на реальную экономику будет более выраженным на более длительном временном горизонте. В любом случае внешний спрос ослабевает, что также повлияет на экспортные перспективы эстонских предприятий и на перспективы роста Эстонии.