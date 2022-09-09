Экономист: падение объемов экспорта усугубляется

С поправкой на рост цен, экспорт товаров эстонского происхождения, то есть объемы, в июне также снизились. Хотя значительный рост реэкспорта увеличил общий товарный экспорт Эстонии почти на 13 процентов в текущих ценах, он также снизился, с поправкой на рост цен.

Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского происхождения оказало снижение экспорта минерального топлива, металлопродукции, оборудования мобильной связи и судов. Экспорт в Россию в этом году значительно сократился, но доля этой страны в экспорте товаров эстонского происхождения не уменьшилась. В июле доля товаров, экспортируемых в Россию, в экспорте Эстонии составила 1,7 процента.

Импорт товаров российского происхождения начал снижаться в июне в текущих ценах, а в июле снижение несколько усугубилось. Хотя доля России в общем объеме импорта Эстонии снизилась с начала года, в июле она все еще составляла 10 процентов. По данным Департамента статистики Эстонии и таможенных деклараций, 100 процентов импортируемого в Эстонию сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему имеет российское происхождение. Однако в июле на долю СПГ пришлось лишь 5 процентов закупок природного газа. Природный газ в газообразном состоянии составил 59 процентов импорта из России в июле. Включая СПГ, 60 процентов природного газа, купленного в Эстонии, было российского происхождения, как в июле, так и с марта, первого месяца войны в Украине.