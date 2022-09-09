Пятничная гонка греческого этапа чемпионата мира по ралли заставила гонщиков сыпать искрами и дышать огнем, потому что на трассе было очень пыльно из-за стартовавших ранее автомобилей – для едущих следом гонщиков видимость порой была нулевой. Особенно красочно высказались Отть Тянак и Тьерри Невилл. Международная федерация автоспорта приняла решение о том, что на трассу машины будут выходить с четырехминутным интервалом вместо прежних трех минут разницы.
Отть Тянак резко высказался о греческом ралли
«Баланс машины никого не интересует, если ты просто не видишь дорогу. Смешно уже со стороны федерации, что это опять произошло. Мы же все знаем, что так будет, но там это никого не интересует. Очень тяжело», - высказался Тянак о пыли в конце второго заезда.
Коллега эстонца по команде был еще жестче.
«У нас полностью отсутствовала видимость! Ты летишь на полной скорости и ничего... нет понимания, куда ехать. Мы просили большие интервалы, знали, что солнце низко и ветра нет, но это никого не беспокоило», - пояснил Невилл.
Штурман и комментатор WRC Себ Маршалл пояснил, что если видимость плохая, многие штурманы полагаются на поведение автомобиля и так называемое шестое чувство.
«На пыльной дороге приходится чаще тормозить и это все портит», - прокомментировал он.
Однако Федерация быстро отреагировала на жалобы гонщиков и увеличила временной интервал для машин Rally1 до четырех минут.
Несмотря на пыль, лучший результат показал Себастьен Леб (Ford), который стал лидером гонки. Тянак проигрывает ему 1,1 секунды, на третьем месте Невилл (+1,7).