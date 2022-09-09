Отть Тянак резко высказался о греческом ралли

«Баланс машины никого не интересует, если ты просто не видишь дорогу. Смешно уже со стороны федерации, что это опять произошло. Мы же все знаем, что так будет, но там это никого не интересует. Очень тяжело», - высказался Тянак о пыли в конце второго заезда.

Коллега эстонца по команде был еще жестче.

«У нас полностью отсутствовала видимость! Ты летишь на полной скорости и ничего... нет понимания, куда ехать. Мы просили большие интервалы, знали, что солнце низко и ветра нет, но это никого не беспокоило», - пояснил Невилл.

Штурман и комментатор WRC Себ Маршалл пояснил, что если видимость плохая, многие штурманы полагаются на поведение автомобиля и так называемое шестое чувство.

«На пыльной дороге приходится чаще тормозить и это все портит», - прокомментировал он.

Однако Федерация быстро отреагировала на жалобы гонщиков и увеличила временной интервал для машин Rally1 до четырех минут.