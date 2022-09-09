Проведение в столице в эти выходные, 10 и 11 сентября, международного спортивного мероприятия – Таллиннского марафона – вызовет изменения в работе общественного транспорта и организации дорожного движения.
Таллиннский марафон изменит движение! Читайте, как будет работать общественный транспорт на выходных
Следующие по маршруту объезда автобусы будут обслуживать пассажиров по свободному графику. В связи с этой ситуацией, на трассе забега могут возникать отклонения от графика на всех маршрутах общественного транспорта Таллинна.
Расстояние пешего пути до остановок может существенно увеличиться. Организаторы приносят извинения за неудобства и надеются на то, что горожане отнесутся к ситуации с пониманием и поддержат участников соревнований.
Важная информация для пассажиров общественного транспорта:
В субботу, 10 сентября, с начала рабочего дня и до 19:30 будут направлены в объезд троллейбусные маршруты № 1, 4 и 5, а также автобусные маршруты № 2, 3, 21, 21b, 40, 41, 41b, 43, 59 и 66.
В субботу, 10 сентября, на линии не будут выходить:
автобусы маршрута №73 с 16.30 до 19.30
трамваи маршрутов №1 и 2 с 9.30 до 13.00 и с 17.00 до 19.15.
В воскресенье, 11 сентября, с начала рабочего дня и до 16.00 в объезд будут направлены троллейбусные маршруты № 1, 4 и 5, а также автобусные маршруты №2, 3, 4, 21, 21B, 24, 40, 41, 41B, 42, 43, 59 и 66.
В воскресенье, 11 сентября, на линии не будут выходить:
автобусы маршрута №73 с 9.00 до10.00
трамваи маршрутов №1 и 2 с 9.00 до 16.00.
На троллейбусной линии №1 в направлении «Каубамая» маршрут не изменится.
На троллейбусной линии №1 в направлении Мустамяэ: б. Каарли, поворот налево на Тоомпуйестеэ, ул. Эндла, Суур-Амеэрика, Луйзе, Эндла, б. Сыпрузе, Вильде теэ.
На троллейбусной линии №4 в направлении Балтийского вокзала: Палдиское шоссе, поворот направо на Тоомпуйестеэ, б. Kaaрли, ул. Тоомпеа, б. Каарли, Tooмпуйестеэ, ул. Эндла. Конечная остановка будет на ул. Эндла, на остановке «Тынисмяги», расположенной в направлении из города.
На троллейбусной линии №4 в направлении Кескузе: маршрут начинается на ул. Эндла, от остановки «Тынисмяги», расположенной в направлении из города, ул. Суур-Амеэрика, ул. Луизе, ул. Эндла.
На троллейбусной линии №5 в направлении Балтийского вокзала: маршрут сокращается до временной остановки, расположенной рядом со зданием на Палдиском шоссе, 59; разворот в направлении Мустамяэ будет выполняться в месте разворота троллейбусов, расположенном у перекрестка Палдиского шоссе с ул. Лилле.
На троллейбусной линии №5 в направлении Мустамяэ: сокращенный маршрут начнется от временной остановки рядом с автостоянкой, расположенной рядом со зданием на Палдиском шоссе, 48а.
Автобусный маршрут №2 в направлении Балтийского вокзала: маршрут сокращается; конечная остановка будет на остановке терминала-А пассажирского порта.
Автобусный маршрут №2 в направлении Мыйгу: сокращенный маршрут начинается от остановки терминала-А пассажирского порта, Садама, б. Пыхья, Кай, Куунари.
Автобусный маршрут №3 в направлении Рандла: б. Каарли, Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Эндла, Тулика, Сыле, Мадала.
Автобусный маршрут №3 в направлении Вана-Лыуна: Кари, Сыле, Палдиское шос., Тоомпуйестеэ.
Автобусный маршрут №4 в направлении Тискре: Ыйсмяэ теэ, Эхитаяте теэ, Раннамыйза теэ, вместо остановки «Синилилле» будет совершаться остановка «Пяэвалилле» на Эхитаяте теэ.
Автобусный маршрут №4 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: на маршруте нет изменений.
Автобусные маршруты №21 в направлении Ланди и 21Вв направлении Какумяэ: будут начинаться со стоянки автобусов на ул. Хобуяама, далее: Хобуяама, Ахтри, разворот у перекрестка ул. Ахтри и Паади, затем по Ахтри, б. Мере, разворот между б. Мере и б. Пыхья, далее б. Пыхья, б. Мере, площадь Виру; будет закрыта для движения часть маршрута, проходящего по ул. Мыйза и ул. Вабаыхумуузеуми до ул. Лыука; объезд по Палдискому шоссе, Раннамыйза теэ и через ул. Лыука на ул. Вабаыхумуузеуми.
Автобусные маршруты №21 и 21В в направлении Балтийского вокзала: б. Каарли, б. Эстония, А. Лайкмаа, стоянка автобусов на ул. Хобуяамаa. Общественный транспорт на Балтийский вокзал следовать не будет!
Автобусный маршрут №24 в обоих направлениях: будет закрыта дорога между Кадака теэ и б. Кадака, а также на ул. Рехе и в переулке Рехе.
Автобусный маршрут №40 в направлении т/ц «Виру»: Мадала, Рандла, Пухангу, Сыле, Палдиское шоссе; временная остановка будет в районе дома по адресу Пухангу, 79.
Автобусный маршрут №40 в направлении Пельгуранна: б. Каарли, поворот налево на Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Эндла, Тулика, Сыле.
Автобусный маршрут №41 в направлении Ланди и №41В в направлении Какумяэ: начнется со стоянки автобусов на Хобуяама, далее: Хобуяама, Ахтри, разворот у перекрестка ул. Ахтри и Паади, затем Ахтри, б. Мере, разворот между б. Мере и б. Пыхья, далее б. Пыхья, б. Мере, площадь Виру, Пярнуское шоссе, б. Каарли, левый поворот на Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Эндла, Палдиское шоссе.
Автобусные маршруты №41 и 41В в направлении Балтийского вокзала: Вабаыхумуузеуми теэ, Лыука; будет закрыта для движения часть маршрута по Вабаыхукооли теэ между улицами Лыука и Мыйза, также на ул. Мыза, далее Раннамыйза теэ, Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, б. Каарли, б. Эстония, ул. А. Лайкмаа, стоянка автобусов на ул. Хобуяамаa. Временная остановка будет в районе перекрестка Вабаыхукооли теэ и ул. Лыука. На Балтийский вокзал общественный транспорт следовать не будет!
Автобусный маршрут № 42 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: изменений маршрута не будет.
Автобусный маршрут № 42 в направлении «Каубамая»: Ыйсмяэ теэ, Эхитаяте теэ, Палдиское шоссе, вместо остановки «Синилилле» будет совершаться остановка «Пяэвалилле» на Эхитаяте теэ.
Автобусный маршрут № 43 в направлении Балтийского вокзала: Палдиское шоссе, поворот направо на Тоомпуйестеэ, ул. Эндла. Конечная остановка будет на ул. Эндла, на остановке «Тынисмяги», расположенной в направлении из города. На Балтийский вокзал общественный транспорт следовать не будет! 11.09.2022 г. автобус на остановке «Синилилле» останавливаться не будет; автобус будет останавливаться на остановке «Пяэвалилле» на Эхитаяте теэ.
Автобусный маршрут № 43 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: маршрут начнется на ул. Эндла, от остановки «Тынисмяги», расположенной в направлении из города, ул. Суур-Амеэрика, ул. Луизе, ул. Эндла, Палдиское шоссе.
Автобусный маршрут №59 в направлении Балтийского вокзала: Пальяссааре теэ, Ситси, Сыле, поворот направо на Палдиское шоссе, троллейбусное депо Палдиское шос., 48a. Конечная остановка «Лилле» на Палдиском шоссе, в направлении из города. На Балтийский вокзал общественный транспорт следовать не будет!
Автобусный маршрут №59 в направлении Пикакари: от троллейбусного депо на Палдиском шос., 48a, Палдиское шос., Сыле, Ситси, Пальяссааре теэ.
Автобусный маршрут №66 в направлении Прийсле: Мадала, Рандла, Пухангу, Сыле, Палдиское шоссе, поворот направо на Тоомпуйесте, б. Каарли, б. Эстония, Гонсиори, А. Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Рейди теэ. Временная остановка будет в районе дома по адресу Пухангу, 79.
Автобусный маршрут №66 в направлении Пельгуранна: Ахтри, б. Мере, разворот между б. Мере и б. Пыхья, далее б. Пыхья, б. Мере, площадь Виру, Пярнуское шоссе, б. Каарли, левый поворот на Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Эндла, Тулика, Сыле.
Конечная остановка уездных автобусных линий временно переносится к Горхоллу.
Движение будет остановлено или затруднено на улицах: Копли, Тёэстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, б. Колде, Вабаыхумуузеуми теэ. Передвижение на участках, по которым пройдет забег, будет затруднено, участникам движения нужно запастись временем или выбрать другой маршрут. Водителей просят следить за указаниями временных знаков и регулировщиков. Жителям этого района и всем участникам движения рекомендуется заранее ознакомиться с информацией об изменениях в организации движения и схемами объезда. В дни проведения соревнований нужно быть очень внимательными.
С вопросами на тему организации движения можно обратиться на адрес liiklus@jooks.ee или по номеру телефона 5197 5900. Информация и схемы также доступны здесь.
Информация об организации движения и работе общественного транспорта: