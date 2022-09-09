Таллиннский марафон изменит движение! Читайте, как будет работать общественный транспорт на выходных

Следующие по маршруту объезда автобусы будут обслуживать пассажиров по свободному графику. В связи с этой ситуацией, на трассе забега могут возникать отклонения от графика на всех маршрутах общественного транспорта Таллинна.

Расстояние пешего пути до остановок может существенно увеличиться. Организаторы приносят извинения за неудобства и надеются на то, что горожане отнесутся к ситуации с пониманием и поддержат участников соревнований.

Важная информация для пассажиров общественного транспорта:

В субботу, 10 сентября, с начала рабочего дня и до 19:30 будут направлены в объезд троллейбусные маршруты № 1, 4 и 5, а также автобусные маршруты № 2, 3, 21, 21b, 40, 41, 41b, 43, 59 и 66.

В субботу, 10 сентября, на линии не будут выходить:

автобусы маршрута №73 с 16.30 до 19.30

трамваи маршрутов №1 и 2 с 9.30 до 13.00 и с 17.00 до 19.15.

В воскресенье, 11 сентября, с начала рабочего дня и до 16.00 в объезд будут направлены троллейбусные маршруты № 1, 4 и 5, а также автобусные маршруты №2, 3, 4, 21, 21B, 24, 40, 41, 41B, 42, 43, 59 и 66.

В воскресенье, 11 сентября, на линии не будут выходить:

автобусы маршрута №73 с 9.00 до10.00

трамваи маршрутов №1 и 2 с 9.00 до 16.00.

На троллейбусной линии №1 в направлении «Каубамая» маршрут не изменится.

На троллейбусной линии №1 в направлении Мустамяэ: б. Каарли, поворот налево на Тоомпуйестеэ, ул. Эндла, Суур-Амеэрика, Луйзе, Эндла, б. Сыпрузе, Вильде теэ.