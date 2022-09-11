Шансы эстонских баскетболистов пробиться дальше равны нулю

Вечером второго сентября состоялась стартовая встреча нашей команды с командой Италии, которую эстонцы проиграли со счетом 62:83. На следующий день, в субботу, эстонцам пришлось принять второе поражение на финальном турнире; в этот раз оно было очень досадным. Наша сборная проиграла команде Украины с разницей в одно очко, счет был 73:74. Причем начало игры было многообещающим: наши баскетболисты уже на старте захватили преимущество – на 2,5 минуте счет был 10:0 в нашу пользу.

Однако украинская команда постепенно наверстывала разницу. На большой перерыв обе команды отправились уже при минимальном преимуществе эстонцев (35:33), а вот последние десять минут матча оказались решающими. Обе команды играли на равных, но на последних минутах украинцы сравняли счет (66:66), а за минуту до финальной сирены в кольцо был опущен решающий мяч, и счет стал 73:74. Самым результативным игроком в составе украинцев стал Святослав Михайлюк (18 очков), а у эстонцев больше других баллов в активе Майка-Калева Котсара (17). Это поражение снизило шансы Эстонии на дальнейшее продвижение в чемпионате.

Из шести команд в play-off пройдут четыре лучших. В нашей подгруппе (С) Греция, Италия и Хорватия остаются фаворитами. Выбывание кого-то из них станет большим сюрпризом. За оставшееся место наша сборная могла побороться на практически невыполнимых условиях. Украина победила обоих прямых конкурентов – Эстонию и Великобританию, а на счет Эстонии в понедельник добавилось третье поражение. До 5 сентября наши баскетболисты еще надеялись опередить Украину. Для этого нужно было выиграть у Хорватии, Великобритании и Греции, а украинцы, напротив, должны были потерпеть три поражения.

В это и без того слабо верилось, но в понедельник, 5 сентября, все стало ясно. Победа над Хорватией с преимуществом как минимум в два очка, была единственным шансом. Но и тут не срослось. В матче с Украиной наши земляки не сумели закрепить изначальное преимущество. Примерно то же повторилось и с хорватами, которых Эстония напугала спуртом 10:0 в самом начале и заставила наделать затем ошибок.