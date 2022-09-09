Министр государственного управления Рийна Солман наградила активистов в области культуры и предпринимательства Ида-Вирумаа

Признание получили 13 организаций и частных лиц, которые внесли весомый вклад в развитие региона.

Вручение грамот состоялось сегодня на открытии Бизнес-дня «Сотворчество» в нарвском творческом центре OBJEKT. По словам министра Рийны Сольман, новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva.

«Особенно я хотела бы отметить ряд людей и предприятий, благодаря которым жизнь в Нарве становится лучше, и в регионе создается благоприятная среда для зарождения и развития новых идей», — сказала министр.

Почетными грамотами награждены:

Центр творчества и предпринимательства OBJEKT за развитие предпринимательства в уезде

День обсуждений BAZAR за продвижение в уезде культуры выражения мнений

Центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva за обогащение культурного пространства уезда

Музыкальный клуб Art Club Ro-Ro за многолетнюю и насыщенную деятельность в качестве музыкального клуба и предприятия

Туристический кластер Ида-Вирумаа за развитие в уезде сотрудничества в области туризма

Творческий кластер Ида-Вирумаа и Вируский фонд кино за продвижение творческого предпринимательства в уезде

Центр VitaTiim за продвижение неформального образования и работы с молодежью

Газета Põhjarannik/«Северное побережье»: за развитие качественной двуязычной журналистики в уезде

Фестиваль Дни оперы в Нарве за постоянное развитие фестиваля в Нарве

Нарвский Дом эстонского языка за сотрудничество и развитие общественных проектов в уезде

Школа программирования Edukoht за продвижение ИТ-образования для детей и молодежи

Нарвский городской симфонический оркестр за то, что долгие годы самоотверженно продвигает в регионе профессиональную музыкальную культуру

Команда фестиваля Station Narva за организацию международного фестиваля и формирование сетей сотрудничества в уезде и по всей Эстонии