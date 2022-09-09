Паэт: я не согласен с жалобой Яны Тоом

Депутат Европарламента Урмас Паэт указал, что во время коронавирусного кризиса страны ЕС ограничили въезд граждан разных стран из соображений безопасности здоровья. «Это был наглядный практический пример того, что в исключительных случаях можно приостановить въезд граждан других стран, даже если у этих людей была виза», – сказал Паэт.

Он добавил, что уже сейчас существуют чрезвычайные обстоятельства, и из соображений безопасности въезд граждан страны-агрессора может быть остановлен. Паэт пояснил, что из-за приостановки авиасообщения с Россией приграничные страны ЕС, то есть Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, находятся под особым давлением, поскольку большинство обладателей российских туристических виз пересекают границу через эти страны. По его мнению, это является большим риском для безопасности. Паэт отметил, что границу все же можно пересекать по гуманитарным причинам.

«Поэтому жалоба, поданная на Эстонию и другие страны нашего региона, является ошибкой. Граждане страны-агрессора не должны иметь возможности заниматься туризмом, пока их страна убивает народ другой европейской страны», – сказал Паэт.