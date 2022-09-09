Суд продлил арест Илье Яшину по делу о «фейках» об армии РФ

Басманный суд Москвы в пятницу, 9 сентября, продлил срок ареста муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по делу о «распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ» (статья 207.3 УК РФ), сообщает в Telegram пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Яшин останется под стражей до 12 ноября.

Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Защита Ильи Яшина намерена обжаловать это решение. «Мы будем обжаловать, разумеется», – сказал РИА «Новости» адвокат Вадим Прохоров.

Повод для дела – эфир про массовые убийства в Буче

Басманный суд 13 июля по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заключить политика под стражу до 12 сентября. Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В московской квартире политика, отбывавшего административный арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции, был проведен обыск.

Наказание по статье 207.3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

«Никуда отсюда не уеду»

Илья Яшин был арестован 28 июня по статье о неповиновении полиции, он отбывал 15 суток ареста. Этот срок истек в ночь на 13 июля. Адвокат Вадим Прохоров 12 июля сообщил, что против Яшина было возбуждено уголовное дело.