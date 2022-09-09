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Интервью ⟩ Линор Горалик: «Совершенно не удивлюсь волне антисемитизма в России»

Эксклюзивный разговор с Rus.Postimees
Иван Скрябин
, журналист
Линор Горалик: «Совершенно не удивлюсь волне антисемитизма в России»
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Линор Горалик уверена, что единственный способ попытаться мешать смерти побеждать - «пытаться каждую секунду быть хорошими людьми».
Линор Горалик уверена, что единственный способ попытаться мешать смерти побеждать - «пытаться каждую секунду быть хорошими людьми». Фото: Natalie Lu / из личного архива Линор Горалик

Писатель, маркетолог, один из столпов рунета и создатель культового зайца ПЦ в большом интервью Rus.Postimees искала ответы на тяжелые вопросы о том, как оставаться человеком во время войны.

– Линор, год начался с выхода вашей книги «Имени такого-то…» (сюжет развивается вокруг эвакуации московской психиатрической больницы в 1941 году – прим. ред.). Вы говорили Екатерине Гордеевой, что не могли больше носить в себе эту историю, и написали. И буквально через несколько недель такой же кошмар стал реальностью снова. Вы что себе ответили на вопрос, почему такие совпадения вообще возможны?

– Я вообще об этом не думала. У меня есть чувство, что моя книга не значит ничего по сравнению с тем, что происходит в реальности… Нет, нельзя сказать, что реальность страшнее... Тогда тоже была чудовищная реальность. Но мне кажется, что люди просто повторяют одни и те же паттерны насилия при первой же возможности. Потому что есть люди, видимо, которые, с одной стороны чудовищно жаждут насилия, а с другой –не то, чтобы очень изобретательны в нем. Вот и все.

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