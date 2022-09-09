Писатель, маркетолог, один из столпов рунета и создатель культового зайца ПЦ в большом интервью Rus.Postimees искала ответы на тяжелые вопросы о том, как оставаться человеком во время войны.
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Интервью ⟩ Линор Горалик: «Совершенно не удивлюсь волне антисемитизма в России»
Эксклюзивный разговор с Rus.Postimees
Линор Горалик: «Совершенно не удивлюсь волне антисемитизма в России»
– Линор, год начался с выхода вашей книги «Имени такого-то…» (сюжет развивается вокруг эвакуации московской психиатрической больницы в 1941 году – прим. ред.). Вы говорили Екатерине Гордеевой, что не могли больше носить в себе эту историю, и написали. И буквально через несколько недель такой же кошмар стал реальностью снова. Вы что себе ответили на вопрос, почему такие совпадения вообще возможны?
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