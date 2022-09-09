Будет ли зима такой страшной, как обещает нам «Газпром»? Отвечает синоптик

В клипе «Газпрома» была использована песня Юрия Визбора «А зима будет большая» в исполнении его внучки Варвары. На видео запечатлена утопающая в снегу Европа, а также сотрудники «Газпрома» и «Северного потока».

Что принесет нам предстоящая зима, рассказал Кайро Кийтсак. Он сразу пояснил, что морозы, как правило, зависят от глобальных климатических явлений:

Среди них более широко известно Эль-Ниньо, действующее в Тихом океане, Ла-Нинья – чуть менее. Ла-Нинья – это явление, когда температура поверхностных вод в восточной части Тихого океана становится ниже средней. Ла-Нинья не имеет прямого влияния на нашу погоду, поэтому об этом мало говорят, но может иметь косвенное, например, на струйное течение (пояс сильных западно-восточных ветров в верхней тропосфере), которое движется с запада на восток через Северную Атлантику. Положение и сила струйного течения со временем постоянно меняются, а это, в свою очередь, влияет на нашу погоду.

Кайро Кийтсак. Фото: Erakogu