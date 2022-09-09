В начале недели российский газовый гигант «Газпром» показал в коротком видеоролике, что ждет Европу этой зимой из-за прекращения поставок газа. Rus.Postimees спросил у эстонского синоптика Кайро Кийтсака, действительно ли предстоящая зима будет настолько ужасной?
Будет ли зима такой страшной, как обещает нам «Газпром»? Отвечает синоптик
В клипе «Газпрома» была использована песня Юрия Визбора «А зима будет большая» в исполнении его внучки Варвары. На видео запечатлена утопающая в снегу Европа, а также сотрудники «Газпрома» и «Северного потока».
Что принесет нам предстоящая зима, рассказал Кайро Кийтсак. Он сразу пояснил, что морозы, как правило, зависят от глобальных климатических явлений:
Среди них более широко известно Эль-Ниньо, действующее в Тихом океане, Ла-Нинья – чуть менее. Ла-Нинья – это явление, когда температура поверхностных вод в восточной части Тихого океана становится ниже средней. Ла-Нинья не имеет прямого влияния на нашу погоду, поэтому об этом мало говорят, но может иметь косвенное, например, на струйное течение (пояс сильных западно-восточных ветров в верхней тропосфере), которое движется с запада на восток через Северную Атлантику. Положение и сила струйного течения со временем постоянно меняются, а это, в свою очередь, влияет на нашу погоду.
В годы сильного Ла-Нинья были холодные и снежные зимы: например, 1973/1974, 1975/1976, 1998/1999 и 2010/2011 годы. Раннее наступление зимы также иногда связывают с Ла-Нинья. Последние зимы (2020/2021 и 2021/2022 годы) тоже выглядели были по-зимнему и дарили нам и холод, и снег, и метель – правда, где-то меньше, где-то больше. В последние две зимы в восточной части Тихого океана также наблюдалось умеренное Ла-Нинья. Полярный вихрь также играет большую роль в формировании зимних погодных условий. Если совсем просто: когда полярный вихрь сильнее среднего, погода в Северной Европе часто бывает более мягкой и неустойчивой. Однако, чем он слабее, тем больше шансов для создания устойчивых зимних условий.
На полярный вихрь воздействуют внезапные потепления в стратосфере, влияние которых обычно достигает земли в течение недели или двух. Внезапное потепление стратосферы обычно приводит к замедлению струйного течения – замедляются стратосферные западные ветры, западное течение ослабевает. Более слабый западный поток, в свою очередь, способствует более зимним условиям. Например, где-то может возникнуть мощное высокое давление, которое начнет сбивать циклоны, идущие с Атлантики, и разносить холодный воздух прямо из Северного Ледовитого океана или Сибири по всей Европе.
Ла-Нинья до сих пор не исчезла и обещает продолжиться предстоящей зимой, то есть уже третью зиму подряд, что впечатляет. Последние месячные прогнозы показывают чуть более высокий, чем средний, фон атмосферного давления над Северной Европой на зиму, аналогичный сигнал также есть относительно северной части Атлантического океана и территории России, с осадками в пределах нормы или меньше.
Не исключено, что уже в ноябре-декабре в Северной Европе произойдет крупный прорыв, то есть погода примет зимний характер. Конечно, сложно сказать, что именно будет, но модели намекают, что грядущей зимой снова будет снег и холод, периодически будет достаточно морозно.