Виктор Ерофеев ⟩ «Побег из морга». Часть вторая: «Уехал на своей философской машине BMW»

Небольшой путевой дневник о путешествии из Москвы в Берлин Ерофеев называет «военный дневник».

Паром

Мы плыли по серым волнам Балтийского залива на корабле, который, как город, включал в себя все: и коммерцию, и удовольствия, и сотни автомобилей. В буфете я купил девицам вкусное мороженое, сел в удобное бежевое кресло и, глядя на залив, расслаблялся.

«Ну что, кайфуешь? – спросила меня моя русская душа. – А ведь напрасно! Обосновываясь в Европе, ты теряешь свою основную жизненную интригу».

«В смысле?» – не понял я. «Ты выстроил свое творчество… прости за громко слово… как борьбу с русской энтропией. Ты захотел улучшить русский мир. Своими пощечинами ты хотел его пробудить. Но он проснулся от боевого зова вождя и поднял такой рык, пойдя на Украину, что ты в ужасе бросился бежать».

«Не ври, – сказал я. – Я поехал по приглашению фонда Генриха Белля». «Это ты не ври, - перебила меня моя русская душа. – Ты хоть знаешь, когда ты вернешься назад?»

«Нет».