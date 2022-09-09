Министры Эстонии и Латвии обсудили вопросы безопасности

На встрече министры иностранных дел обсудили двусторонние отношения и доклад, в котором основное внимание уделяется трансграничному сотрудничеству, укреплению безопасности и готовности к кризисам, а также развитию цифровой сферы, инфраструктуры и культурного сотрудничества.

«Последний доклад о сотрудничестве был завершен более десяти лет назад, и, учитывая революционные кризисы последних лет и радикально изменившуюся ситуацию в области безопасности, сейчас самое подходящее время, чтобы вместе смотреть в будущее и ставить цели для более эффективного сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне», – сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел отметил, что региональное сотрудничество должно быть сосредоточено на безопасности региона. Необходимо также сотрудничать в вопросах сдерживании цен на энергоносители и обеспечении поставок во время энергетического кризиса.

«Нашим приоритетом является поиск альтернативных вариантов поставок газа через СПГ-терминалы, развитие возобновляемой энергетики и обеспечение необходимых мер для поддержки нашего народа в этом энергетическом кризисе, который ударил по нам неожиданно и больно», –сказал Рейнсалу. Также к 2025 году планируется завершить синхронизацию электросетей с сетями континентальной Европы.