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Министры Эстонии и Латвии обсудили вопросы безопасности

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Министры Эстонии и Латвии обсудили вопросы безопасности
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Министр иностранных дел Рейнсалу и Министр иностранных дел Латвии Ринкевич.
Министр иностранных дел Рейнсалу и Министр иностранных дел Латвии Ринкевич. Фото: МИД Латвии

В пятницу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) посетил Валку и Валгу, где состоялась встреча с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичом. На мероприятии также были вручены языковые премии, а также презентован доклад о будущем сотрудничестве двух стран.

На встрече министры иностранных дел обсудили двусторонние отношения и доклад, в котором основное внимание уделяется трансграничному сотрудничеству, укреплению безопасности и готовности к кризисам, а также развитию цифровой сферы, инфраструктуры и культурного сотрудничества.

«Последний доклад о сотрудничестве был завершен более десяти лет назад, и, учитывая революционные кризисы последних лет и радикально изменившуюся ситуацию в области безопасности, сейчас самое подходящее время, чтобы вместе смотреть в будущее и ставить цели для более эффективного сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне», – сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел отметил, что региональное сотрудничество должно быть сосредоточено на безопасности региона. Необходимо также сотрудничать в вопросах сдерживании цен на энергоносители и обеспечении поставок во время энергетического кризиса.

«Нашим приоритетом является поиск альтернативных вариантов поставок газа через СПГ-терминалы, развитие возобновляемой энергетики и обеспечение необходимых мер для поддержки нашего народа в этом энергетическом кризисе, который ударил по нам неожиданно и больно», –сказал Рейнсалу. Также к 2025 году планируется завершить синхронизацию электросетей с сетями континентальной Европы.

Рейнсалу подчеркнул, что необходимо совместно продолжать поддержку Украины до того момента, когда война будет выиграна. «При этом необходимо создать для России невыносимые условия: ввести последующие жесткие санкции, изолировать РФ международном уровне и, разумеется, поставлять оружие Украине», – заявил министр иностранных дел.

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