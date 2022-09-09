Почему принц Чарльз стал королем Карлом III?

Нового короля будут звать Карл III (в английском варианте Charles III). Такое имя выбрало сам принц Чарльз сам выбрал такое имя. У монарха была возможность выбрать любое из четырех своих имен – Чарльз, Филипп, Артур или Джордж.

Согласно традиции, еще со Средних веков имена английских и не только монархов латинизировались, поскольку латинский был в то время официальным дипломатическим языком. Первоначально на латинском языке немецкое имя Карл звучало как Carolus, в Англии произносилось как «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос».

Чарльз – английский вариант имени Карл. По сложившейся в России с конца XIX века традиции британских королей называют на германский манер: не Вильям, а Вильгельм, не Джордж, а Георг.