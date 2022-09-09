Рассказываем, какое имя будет носить новый король британской монархии.
Почему принц Чарльз стал королем Карлом III?
Нового короля будут звать Карл III (в английском варианте Charles III). Такое имя выбрало сам принц Чарльз сам выбрал такое имя. У монарха была возможность выбрать любое из четырех своих имен – Чарльз, Филипп, Артур или Джордж.
Согласно традиции, еще со Средних веков имена английских и не только монархов латинизировались, поскольку латинский был в то время официальным дипломатическим языком. Первоначально на латинском языке немецкое имя Карл звучало как Carolus, в Англии произносилось как «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос».
Чарльз – английский вариант имени Карл. По сложившейся в России с конца XIX века традиции британских королей называют на германский манер: не Вильям, а Вильгельм, не Джордж, а Георг.
Ренее в Англии были короли Карл I (Charles I of England,1625-1649) и Карл II (Charles II, 1660-1685).