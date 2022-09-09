«Новости в 7» за 9 сентября: полетят ли булыжники в посольство ЭР в Москве, президент Карис в Нарве и выставка грибов в Музее природы

Сегодня в выпуске:

Дипломатическая служба или источник угроз? Зачем представитель МИД России намекнула на акты вандализма в адрес эстонского посольства в Москве.

- Президент Эстонии Алар Карис посетил Нарву, открыл музыкальный фестиваль и дал интервью нашему корреспонденту в Ида-Вирумаа

- Короткие новости: на чем готовится экономить правительство Эстонии, о ситуации с проектом с учителями-эстонцами в детских садах и за что извиняется Eesti Energia

- Весь мир скорбит о кончине британской королевы Елизаветы Второй. Мы узнали о том, что сейчас происходит на туманном Альбионе.

- Международная панорама: о землетрясении в Китае и с дефицитом чего могут столкнуться владельцы усато-полосатых и прочих четвероногих домашних любимцев в странах ЕС.

- В Эстонском музее природы открылась ежегодная выставка местных грибов, традиция которой насчитывает уже 60 лет. Самые интересные и необычные представители этого природного царства - в нашем репортаже.