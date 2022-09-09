Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 сентября: полетят ли булыжники в посольство ЭР в Москве, президент Карис в Нарве и выставка грибов в Музее природы
Сегодня в выпуске:
Дипломатическая служба или источник угроз? Зачем представитель МИД России намекнула на акты вандализма в адрес эстонского посольства в Москве.
- Президент Эстонии Алар Карис посетил Нарву, открыл музыкальный фестиваль и дал интервью нашему корреспонденту в Ида-Вирумаа
- Короткие новости: на чем готовится экономить правительство Эстонии, о ситуации с проектом с учителями-эстонцами в детских садах и за что извиняется Eesti Energia
- Весь мир скорбит о кончине британской королевы Елизаветы Второй. Мы узнали о том, что сейчас происходит на туманном Альбионе.
- Международная панорама: о землетрясении в Китае и с дефицитом чего могут столкнуться владельцы усато-полосатых и прочих четвероногих домашних любимцев в странах ЕС.
- В Эстонском музее природы открылась ежегодная выставка местных грибов, традиция которой насчитывает уже 60 лет. Самые интересные и необычные представители этого природного царства - в нашем репортаже.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 сентября.