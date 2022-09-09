После кончины королевы Елизаветы II на престол Великобритании взошел король Карл III, который посещал город Тарту во время своего визита в Эстонию в ноябре 2001 года.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ 19 лет назад: король Карл III встретился с тартускими учениками
19 лет назад: король Карл III встретился с тартускими учениками
Чарльз, носивший в то время титул принца Уэльского, посетил Тартускую ратушу, Тартуский университет и гимназию Мийны Хярма, а также принял участие в семинаре по щадящему сельскому хозяйству.
Ключевые слова