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ГАЛЕРЕЯ ⟩ 19 лет назад: король Карл III встретился с тартускими учениками

Эйли Арула
, журналист
19 лет назад: король Карл III встретился с тартускими учениками
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Kuningas Charles III, toona tiitliga Walesi prints külastas Tartut 2001. aasta novembris.
Kuningas Charles III, toona tiitliga Walesi prints külastas Tartut 2001. aasta novembris. Фото: Ove Maidla

После кончины королевы Елизаветы II на престол Великобритании взошел король Карл III, который посещал город Тарту во время своего визита в Эстонию в ноябре 2001 года.

Чарльз, носивший в то время титул принца Уэльского, посетил Тартускую ратушу, Тартуский университет и гимназию Мийны Хярма, а также принял участие в семинаре по щадящему сельскому хозяйству.

Визит члена королевской семьи в Эстонию был в то время большим событием, график был плотным, поэтому нынешний король Карл III провел в Тарту всего полдня.

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