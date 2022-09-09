Карл III впервые обратился к жителям Великобритании в качестве монарха

«Где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или в странах и на территориях по всему миру, и каким бы ни было ваше происхождение и убеждения, я постараюсь и дальше служить вам с верностью, уважением и любовью, как делал это на протяжении всей моей жизни», – сказал Карл III. «Конечно, моя жизнь изменится, когда я приму на себя новые обязанности, – признался король. – Я больше не смогу уделять так много времени и энергии благотворительным организациям и вопросам, которые меня так глубоко волнуют. Но я знаю, что эта важная работа будет продолжаться в надежных руках других».