Украина получит средства в ближайшие недели, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Германия, по словам Шольца, предоставит Киеву напрямую еще один миллиард евро.
Евросоюз перечислит Украине еще пять миллиардов евро финансовой помощи
Европейский Союз в ближайшие недели перечислит Украине еще пять миллиардов евро в качестве макроэкономической помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в пятницу, 9 сентября, в Берлине. Шольц назвал это успехом и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву напрямую еще один миллиард евро. Олаф Шольц выразил надежду на то, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.
Как сообщил в свою очередь официальный представитель чешского правительства, министры финансов стран Евросоюза на встрече в Праге одобрили предоставление Украине кредита в пять миллиардов евро в рамках пакета финансовой помощи размером девять миллиардов евро, о котором было объявлено еще в мае. Эти средства предназначены на покрытие текущих расходов украинским государством, вынужденным отражать российскую агрессию. Первый миллиард евро из этого пакета Киев получил в августе. Чехия во второй половине 2022 года председательствует в Евросоюзе.