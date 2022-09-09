Евросоюз перечислит Украине еще пять миллиардов евро финансовой помощи

Европейский Союз в ближайшие недели перечислит Украине еще пять миллиардов евро в качестве макроэкономической помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в пятницу, 9 сентября, в Берлине. Шольц назвал это успехом и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву напрямую еще один миллиард евро. Олаф Шольц выразил надежду на то, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.