Что теперь будет с британскими почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением королевы Елизаветы II

После 70 лет пребывания на троне королева Елизавета II постоянно присутствовала в повседневной жизни британцев. В Великобритании ее портрет, профиль и герб можно увидеть на почтовых марках, банкнотах и даже на коробках с хлопьями. Что же изменится теперь, когда у страны другой монарх?

...Не копеечный вопрос

На всех 29 млрд монет, находящихся в обращении в Великобритании, изображен профиль королевы Елизаветы II. Самый последний дизайн датируется 2015 годом, когда ей было 88 лет. Это был уже пятый портрет для монет, созданный во время ее правления.

Королевский монетный двор не сообщает, как и когда он начнет выпускать монеты с изображением профиля короля Карла III, но вполне вероятно, что монеты королевы останутся в обращении еще в течение многих лет, и процесс их замены будет постепенным.

банкнота Фото: Getty Images

До денежной реформы 1971 года, когда все монеты были заменены при переходе на десятичную систему, в Британии было вполне обычным делом найти в сдаче портреты сразу нескольких монархов.