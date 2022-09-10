Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Еврокомиссар заверила, что идет интенсивная работа над другими способами снижения цены на газ, например ведутся двусторонние переговоры с поставщиками, такими как Египет, Азербайджан, Алжир.

«Мы будем еще активнее проводить технические встречи с членами ЕС, наиболее зависимыми от российского газа», - пообещала Симсон. Между тем венгерский министр похвастался успехами на переговорах с «Газпромом» о дополнительных поставках в его страну.

«Разумная экономия»

Пункт плана, не вызывающий разногласий у членов ЕС, – это разумная экономия. То есть экономия электроэнергии в часы пик, когда она самая дорогая. Подобную меру в Евросоюзе уже ввели ранее в отношении газа: страны решили добровольно сократить его потребление на 15 процентов по сравнению с 2021 годом. В Брюсселе сочли эту практику эффективной для стабилизации ситуации на газовом рынке, а теперь вслед за газом готовы снизить и потребление электричества.

«Благодаря принятым ранее решениям, Германии удалось сэкономить газ, - говорит вице-канцлер Германии Роберт Хабек. – Это непопулярная мера, ведь она приводит среди прочего к сокращению производства, но сейчас это важно, чтобы пережить зиму. Кроме того, рынок больше не исходит из того, что у нас наступит коллапс, если мы перестанем получать российский газ». Газ из РФ поступает в Германию исключительно в гомеопатических дозах, пошутил Хабек, а страна удивительным образом за столь короткое время научилась обходиться без него.