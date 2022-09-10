В Ласнамяэ около «Линдакиви» началось строительство интересного объекта

В связи с этим в районе произведены временные и краткосрочные изменения организации дорожного движения. Установлены заборы, охранная система, мусорные контейнеры, подсобные помещения и туалет. Скамейки с площади около ДК Линдакиви перемещены до окончания строительных работ. Также, пока устанавливается павильон, будет полностью закрыта автостоянка по адресу ул. Коорти, 24. Движение на улице Яан Коорти может быть затруднено, поэтому водителям следует запастись терпением.

«Временный павильон художественной галереи появится на площади за центром культуры «Линдакиви», где ранее были проблемы с безопасностью, так как время от времени там собирались разные компании. Появление художественного павильона сделает этот район значительно более привлекательным для простого человека, что, в свою очередь, сделает жизнь некомфортной для тех, кто не хочет вести себя прилично в общественном пространстве. Через пару лет, когда будет завершаться ремонт основного здания художественной галереи, мы с местными жителями сможем решить, хотим ли мы оставить временный павильон или нет», — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что появление в Ласнамяэ временного павильона Художественной галереи не только изменит городское пространство, но и сделает искусство значительно более доступным для жителей Ласнамяэ.

Павильон «Линдакиви» Таллиннской художественной галереи будет состоять из модулей, которые можно разобрать и собрать заново. Будущее здания ласнамяэского павильона определится во время нахождения Художественной галереи в Ласнамяэ.

В павильоне «Линдакиви» будет предложена образовательная программа «Школа восприятия» как на эстонском, так и на русском языке, что соответствует государственной программе для всех классов. В рамках урока искусства преподаватели могут посетить Художественную галерею не только в рамках экскурсии, но и провести урок для учеников любых классов. Эти образовательные программы облегчат работу учителей, внеся свой вклад в школьную программу благодаря увлекательному содержанию, расширяющему кругозор учеников.

«Основная роль Таллиннской художественной галереи – организация выставок современного искусства. Помимо выставок, образовательных программ и бесплатных экскурсий по выставкам, в нашу программу также входят спектакли, концерты, перформансы, беседы, кинопоказы и многое другое, в зависимости от темы выставки. В ласнамяэском павильоне также будет небольшой магазин художественных книг и сувениров, а также небольшое кафе», — сказала руководитель проекта Таллиннской художественной галереи Сирли Оот.