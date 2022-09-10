Позавчера вечером государственный энергетический концерн Eesti Energia по ошибке разослал письмо более чем 20 000 бытовых потребителей, в котором говорилось, что фиксированные договоры с льготными ценами будут расторгнуты досрочно. Письмо обрушилось на людей как гром среди ясного неба, ведь ранее компания неоднократно заявляла в СМИ, что не будет трогать договоры с фиксированной ценой, несмотря на резкий рост цен на бирже электроэнергии.