Министры: даже одно самоубийство – это слишком много

«Прежде чем стать министром, я встретился с президентом, который подчеркнул важность проблематики, связанной с состоянием душевного здоровья молодежи. К сожалению, рост напряженности в социальных сетях и серьезные изменения образа жизни, вызванные коронавирусом в последние годы, способствовали тому, что количество попыток суицида среди молодых людей увеличилось. Как родители, мы все хотим помочь детям, но иногда нам не хватает навыков и понимания того, как это сделать, сказал министр Пеэп Петерсон. – Наша цель – максимально полно предоставить родителям все необходимые знания о том, как замечать, что делать и где получить помощь в критической ситуации».

Сегодня возле Горхолла открыты «кафе душевного здоровья», в которых волонтеры, прошедшие обучение по оказанию первой психологической помощи, готовы выслушать любого, кто испытывает тревогу и беспокойство. Дополнительная информация: https://peaasi.ee/olenolemas/

Эстонско-шведский институт душевного здоровья и суицидологии (ERSI), изучающий суицидальное поведение в Эстонии с 1993 года, а также привнесший в Эстонию меры по предотвращению самоубийств, проводит социальную кампанию, в которой рассказывает о том, какие слова и мысли могут вселить в человека надежду в трудные времена и напоминают людям о возможных вариантах получения помощи. ERSI также возглавляет сеть по борьбе с депрессией в Пярну, которая организует 27 октября конференцию «Душевное здоровье и осмысленность».

С 2003 года Международный день предотвращения самоубийств отмечается ежегодно 10 сентября под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель просветительской деятельности Министерства социальных дел, Департамента социального страхования, некоммерческой организации MTÜ Peaasjad, Представительства ВОЗ в Эстонии и мероприятий ERSI в День предотвращения самоубийств состоит в том, чтобы привлечь внимание к необходимости как можно раньше распознавать проблему, поддерживать людей, попавших в трудную ситуацию, и информировать их о доступности помощи.

Куда обращаться?

• Испытывая трудности в сфере душевного здоровья, не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.

• При желании вы можете обратиться за консультацией по государственному бесплатному телефону консультации семейных врачей 1220.

• Вы можете проверить свое самочувствие и получить соответствующие рекомендации на сайте enesetunne.ee

• Общегосударственный кризисный телефон: 1247 (24h)

• Скорая помощь: 112 (24h)

• Помощь жертвам: 116 006 (24h)