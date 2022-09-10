Наблюдавшаяся ранее в Эстонии тенденция к снижению числа самоубийств остановилась. Чтобы улучшить ситуацию, нам необходимо укрепить всю систему охраны душевного здоровья и сделать помощь ближе к людям, заявили министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр охраны труда и здоровья Пеэп Петерсон в Международный день предотвращения самоубийств.
Министры: даже одно самоубийство – это слишком много
За последние десятилетия количество самоубийств в Эстонии значительно сократилось. Например, в 1994 году 615 человек погибли, покончив с собой, в 2001 году - 401 человек. Однако в последнее десятилетие количество самоубийств постепенно снижалось, оставаясь примерно на уровне в районе двухсот в год. В 2021 году в Эстонии покончили с собой 186 человек.
«Суицид возможно предотвратить. Чтобы мы не теряли своих близких таким трагическим образом, необходимо улучшить систему охраны душевного здоровья в целом, а также заняться непосредственно профилактикой самоубийств. С начала этого года отдел душевного здоровья при Министерстве социальных дел активно ищет новые возможности улучшить доступность психологической и психиатрической помощи», - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Открыт прием заявок местных самоуправлений на оказание своим жителям услуг в области душевного здоровья, создана сеть консультантов-душепопечителей, для увеличения количества специалистов финансируется год профессионального обучения клинических психологов и психологов-консультантов. В конце 2022 года на основе планов развития системы охраны душевного здоровья ближайших лет будет разработана единая программа мероприятий по охране душевного здоровья, а к концу 2024 года будет готов и детальный план мер по профилактике самоубийств. «Мы считаем, что необходимо значительно увеличить внимание к нижним уровням пирамиды психического здоровья, то есть к поддержанию душевного здоровья, самопомощи и максимально раннему выявлению проблем».
Сегодня в 11:00 возле Горхолла в сотрудничестве с актрисой Лийз Линдмаа и хореографом Лиизой Варес откроется инсталляция из 186 стульев. Это число символично, поскольку именно столько людей в прошлом году ушло из жизни в результате суицида.
«Прежде чем стать министром, я встретился с президентом, который подчеркнул важность проблематики, связанной с состоянием душевного здоровья молодежи. К сожалению, рост напряженности в социальных сетях и серьезные изменения образа жизни, вызванные коронавирусом в последние годы, способствовали тому, что количество попыток суицида среди молодых людей увеличилось. Как родители, мы все хотим помочь детям, но иногда нам не хватает навыков и понимания того, как это сделать, сказал министр Пеэп Петерсон. – Наша цель – максимально полно предоставить родителям все необходимые знания о том, как замечать, что делать и где получить помощь в критической ситуации».
Сегодня возле Горхолла открыты «кафе душевного здоровья», в которых волонтеры, прошедшие обучение по оказанию первой психологической помощи, готовы выслушать любого, кто испытывает тревогу и беспокойство. Дополнительная информация: https://peaasi.ee/olenolemas/
Эстонско-шведский институт душевного здоровья и суицидологии (ERSI), изучающий суицидальное поведение в Эстонии с 1993 года, а также привнесший в Эстонию меры по предотвращению самоубийств, проводит социальную кампанию, в которой рассказывает о том, какие слова и мысли могут вселить в человека надежду в трудные времена и напоминают людям о возможных вариантах получения помощи. ERSI также возглавляет сеть по борьбе с депрессией в Пярну, которая организует 27 октября конференцию «Душевное здоровье и осмысленность».
С 2003 года Международный день предотвращения самоубийств отмечается ежегодно 10 сентября под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель просветительской деятельности Министерства социальных дел, Департамента социального страхования, некоммерческой организации MTÜ Peaasjad, Представительства ВОЗ в Эстонии и мероприятий ERSI в День предотвращения самоубийств состоит в том, чтобы привлечь внимание к необходимости как можно раньше распознавать проблему, поддерживать людей, попавших в трудную ситуацию, и информировать их о доступности помощи.
Куда обращаться?
• Испытывая трудности в сфере душевного здоровья, не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.
• При желании вы можете обратиться за консультацией по государственному бесплатному телефону консультации семейных врачей 1220.
• Вы можете проверить свое самочувствие и получить соответствующие рекомендации на сайте enesetunne.ee
• Общегосударственный кризисный телефон: 1247 (24h)
• Скорая помощь: 112 (24h)
• Помощь жертвам: 116 006 (24h)
• Телефон «Линия жизни»: на русском языке 655 5688, на эстонском языке 655 8088 (каждый день с 19 до 07 часов)