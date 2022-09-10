Большинство жилищных кредитов в Эстонии индексируются по процентной ставке Euribor, поэтому ее повышение или понижение оказывает существенное влияние на ежемесячно выплачиваемую клиентами сумму. Euribor, который оставался отрицательным с 2015 года, этим летом впервые за почти семь лет стал положительным, и ежемесячные платежи по привязанным к Euribor жилищным кредитам начали расти.
Вдруг пригодится: как действовать при возникновении временных платежных затруднений
Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен советует, что делать, если погашение кредита становится слишком обременительным.
«Самое главное – немедленно заняться проблемой и обратиться в банк, где вы брали кредит. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов достичь соглашения, устраивающего обе стороны», — советует Хакиайнен. Мы предоставляем кредиты ответственно и тщательно оцениваем кредитоспособность клиента. Важно, чтобы качество жизни клиента сохранялось, и чтобы после выполнения кредитных обязательств у него оставалось достаточно денег.
«Если имеется проблема с погашением кредита, свяжитесь с нами как можно скорее. Обратитесь за советом и рекомендациями, мы выясним как именно помочь вам», — добавила Хакиайнен.
Профилактика – первый шаг к тому, чтобы в регистре платежной дисциплины в отношении вас не появилась неприятная запись.
Найдите лучшее для себя решение
Когда клиент обращается к нам, мы сначала выясняем причину трудностей с выплатами. Возможными решениями являются, например, изменение даты платежа по кредиту, уменьшение ежемесячного платежа с продлением периода погашения кредита или приостановка погашения основной части кредита на согласованный период времени, то есть платежный отпуск.
«Платежный отпуск по основной задолженности означает, что вы ежемесячно платите проценты, но основная сумма кредита не уменьшается. Для продления платежного отпуска и срока кредита необходимо предоставить соответствующее ходатайство. Это с удобством можно сделать в интернет-банке и на сайте банка», — пояснила Хакиайнен.
Прежде чем принять решение, посоветуйтесь с банком. Проанализируйте, какой вариант для вас лучше. Узнайте, какие изменения договора и какие расходы последуют? Действительно ли предлагаемое решение разрешит вашу ситуацию?
Объедините несколько кредитов в один
Если у вас несколько разных кредитов, проведите инвентаризацию и запишите процентную ставку, плату за управление, период погашения и общую сумму платежей по кредиту для каждого финансового обязательства. Объедините небольшие кредиты, лизинг, рассрочку и кредитные карты в одно обязательство, чтобы оптимизировать расходы. Замена нескольких кредитов одним более дешевым уменьшает сумму ежемесячного платежа, продлевает срок кредита и снижает процентную ставку. Также важно помнить, что получение нового кредита для покрытия существующих кредитных обязательств проблему никак не решает.
Составьте бюджет
Составление бюджета является первым шагом в погашении задолженности и дает ответы на важные вопросы: сколько вы зарабатываете, сколько тратите и на что именно? Составьте список всех своих доходов и расходов, чтобы выяснить, где вы можете сэкономить. Если после оплаты всех бытовых счетов и покрытия расходов на проживание у вас остались деньги, вы можете использовать их для покрытия расходов, связанных с повышением ставки Euribor по жилищному кредиту.
Составьте строгий бюджет и придерживайтесь его. Внесите в бюджет строку сбережений – даже откладывая небольшие суммы, вы сможете предотвратить платежные трудности.
Постарайтесь увеличить доход
Вспомните, когда работодатель в последний раз пересматривал вашу зарплату, и узнайте, соответствует ли ваш нынешний заработок реальным условиям рынка труда. При нынешнем подорожании жизни просьба о надбавке к зарплате вполне оправдана, а недавний опрос показал, что четверть жителей Эстонии уже сделали это. Также изучите свое резюме: возможно, есть навык, который можно улучшить, чтобы получать прибавку к зарплате. Например, ваш доход может увеличить повышение уровня владения иностранным языком. Найдите способы дополнительного заработка, подумайте о том, чтобы устроиться на дополнительную работу. Каждый заработанный евро помогает предотвратить трудности с платежами.