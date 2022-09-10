Вдруг пригодится: как действовать при возникновении временных платежных затруднений

Прежде чем принять решение, посоветуйтесь с банком. Проанализируйте, какой вариант для вас лучше. Узнайте, какие изменения договора и какие расходы последуют? Действительно ли предлагаемое решение разрешит вашу ситуацию?

Объедините несколько кредитов в один

Если у вас несколько разных кредитов, проведите инвентаризацию и запишите процентную ставку, плату за управление, период погашения и общую сумму платежей по кредиту для каждого финансового обязательства. Объедините небольшие кредиты, лизинг, рассрочку и кредитные карты в одно обязательство, чтобы оптимизировать расходы. Замена нескольких кредитов одним более дешевым уменьшает сумму ежемесячного платежа, продлевает срок кредита и снижает процентную ставку. Также важно помнить, что получение нового кредита для покрытия существующих кредитных обязательств проблему никак не решает.

Составьте бюджет

Составление бюджета является первым шагом в погашении задолженности и дает ответы на важные вопросы: сколько вы зарабатываете, сколько тратите и на что именно? Составьте список всех своих доходов и расходов, чтобы выяснить, где вы можете сэкономить. Если после оплаты всех бытовых счетов и покрытия расходов на проживание у вас остались деньги, вы можете использовать их для покрытия расходов, связанных с повышением ставки Euribor по жилищному кредиту.

Составьте строгий бюджет и придерживайтесь его. Внесите в бюджет строку сбережений – даже откладывая небольшие суммы, вы сможете предотвратить платежные трудности.

Постарайтесь увеличить доход