Фото ⟩ Дом около моря с нетерпением ждет новую семью, которая оценит его удобства

Построенный в 2019 году главный дом площадью 157 м2 и другие надворные постройки располагаются на участке площадью 7930 м2.

Главный дом с тщательно продуманной планировкой и оснащенный современными техническими системами состоит из кухни, спальни, гостиной, балкона, туалета, ванной комнаты и сауны. Отопление осуществляется с помощью воздушно-теплового насоса. Также имеется и печное отопление. К кромке воды проложена дорога. Безопасность обеспечивается охранной системой с видеонаблюдением. От дома до центра Пярну всего 27 километров!