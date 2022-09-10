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Фото ⟩ Дом около моря с нетерпением ждет новую семью, которая оценит его удобства

rus.postimees.ee
Дом около моря с нетерпением ждет новую семью, которая оценит его удобства
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Фото: KV.EE

В деревне Линди в Пярнуском уезде выставлен на продажу дом, который можно использовать не только как дачу, н и круглогодично.

Построенный в 2019 году главный дом площадью 157 м2 и другие надворные постройки располагаются на участке площадью 7930 м2.

Фото: KV.EE

Главный дом с тщательно продуманной планировкой и оснащенный современными техническими системами состоит из кухни, спальни, гостиной, балкона, туалета, ванной комнаты и сауны. Отопление осуществляется с помощью воздушно-теплового насоса. Также имеется и печное отопление. К кромке воды проложена дорога. Безопасность обеспечивается охранной системой с видеонаблюдением. От дома до центра Пярну всего 27 километров!

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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