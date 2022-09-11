Присяжный адвокат: санкционные правила составлены так, что их никто не может понять

Присяжный адвокат Ксения Кравченко рассказала, что к ней постоянно обращаются предприниматели, которые пытаются понять, какой товар попал под санкции и запрещен для экспорта в Россию, а какой нет. Так юрист недавно с удивлением узнала, что оказывается вывозить запрещено и луковичные растения: «Не знаю, на кого этого направлено и касается ли это и нашего причудского лука, и почему?» Разбираться приходится точечно, обращаясь в компетентные органы и конкретизируя каждый товар. В противном случае можно получить наказание.