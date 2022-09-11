В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, герои и эксперты говорили о том, как ситуация с мире, кризисы и санкции против агрессии России отразились на жизни в Эстонии?
Присяжный адвокат: санкционные правила составлены так, что их никто не может понять
Присяжный адвокат Ксения Кравченко рассказала, что к ней постоянно обращаются предприниматели, которые пытаются понять, какой товар попал под санкции и запрещен для экспорта в Россию, а какой нет. Так юрист недавно с удивлением узнала, что оказывается вывозить запрещено и луковичные растения: «Не знаю, на кого этого направлено и касается ли это и нашего причудского лука, и почему?» Разбираться приходится точечно, обращаясь в компетентные органы и конкретизируя каждый товар. В противном случае можно получить наказание.
Однако есть предприниматели, у которых бизнес с Россией только растет. Как? Об этом вы узнаете, посмотрев новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 12 сентября, в 20.30 на ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.