В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, герои и эксперты говорили о том, как ситуация с мире, кризисы и санкции против агрессии России отразились на жизни в Эстонии?
Министр: цель – перейти на полностью возобновляемую энергию не означает отказа от сланца
Рассуждая о возможностях Эстонии самостоятельно покрыть свои потребности в электричестве глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев с иронией рассказал, что не верит в возобновляемую энергию: «Я сегодня ехал в Таллинн мимо ветропарка, из 10 ветряков не работал ни один! Как мы будем получать энергию, если не будет ни ветра, ни солнца?»
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут объяснила, что поставленная цель перейти на 100 процентов на возобновляемую энергию не означает полного отказа от сланца, но это направление очень перспективное, его нужно развивать, привлекая, в том числе, и частный сектор.
Это все будущее, а что делать жителям Эстонии сегодня, когда цены растут, а имеющихся запасов энергии может не хватить? На этот и другие вопросы ответили герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир в понедельник, 12 сентября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.