Министр: цель – полностью перейти на возобновляемую энергию не означает отказа от сланца

Рассуждая о возможностях Эстонии самостоятельно покрыть свои потребности в электричестве глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев с иронией рассказал, что не верит в возобновляемую энергию: «Я сегодня ехал в Таллинн мимо ветропарка, из десяти ветряков не работал ни один! Как мы будем получать энергию, если не будет ни ветра, ни солнца?»

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут объяснила, что поставленная цель полностью перейти на возобновляемую энергию не означает полного отказа от сланца, но это направление очень перспективное, его нужно развивать, привлекая, в том числе, и частный сектор.