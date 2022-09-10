Цены на топливо в странах Балтии: Таллинн снова отличился

В пятницу самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо также была в Таллинне, а самая низкая – в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 2,2% - до 1,764 евро за литр, а цена дизтоплива - на 0,5%, до 1,854 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,739 евро за литр, что на 2,2% меньше, чем неделю назад. Стоимость дизельного топлива снизилась на 1,6% и составила 1,849 евро за литр.

В Таллинне цены на топливо на заправках Circle K были стабильными – бензин 95-й марки стоил 1,899 евро за литр, дизельное топливо также 1,899 евро за литр.