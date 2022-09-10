Еврокомиссия рекомендовала ужесточить визовый режим для россиян

Европейская комиссия 9 сентября опубликовала рекомендации по ужесточению визвого режима для россиян странами Евросоюза. Необходимость ужесточения в нем обосновывается рисками для безопасности, с которыми сталкивается ЕС в условиях агрессивной войны России против Украины. Учет этих рисков может привести к отказу в выдаче визы или отзыву действующей визы у гражданина РФ, говорится в документе.

Согласно рекомендациям, консульские учреждения стран ЕС теперь могут рассматривать заявления о выдаче виз от россиян в течение 45 дней (а не 15, как раньше), запрашивать у них дополнительные документы, чтобы обеспечить высокий уровень проверки, а также присваивать более низкий приоритет заявителям, чья поездка в ЕС не обоснована необходимостью, в том числе туристам.

«Возможность поехать в качестве туриста в Евросоюз не является фундаментальным правом», – подчеркнула комиссар ЕК по внутренним делам Ильва Йоханссон, комментируя ужесточение визового режима для россиян.