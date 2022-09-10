Маардуская этно-ярмарка соберет на этих выходных почти 500 торговцев

В этом году на ярмарку приедет около 500 торговцев из Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом cообщила пресс-служба мэрии Маарду.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, ярмарки в Маарду славятся далеко за пределами Эстонии и ежегодно собирают в городе тысячи людей, которые желают приобрести различные товары и замечательно провести выходные всей семьей. «Каждый год мы стараемся предложить гостям интересную и насыщенную культурно-развлекательную программу, и этот год не станет исключением», - сказал мэр.

«В этом году программа удивит своим многообразием – на сцене выступят более 500 артистов из Таллинна, Пярну, Силламяэ, Нарвы, Кохтла-Ярве, Синди, а также фольклорный ансамбль из Сетомаа. Вечером в субботу своим творчеством нас порадует легендарный Тынис Мяги и эстонско-украинская фолк-группа «Свята Ватра». Завершит программу первого дня ярмарки лазерно-световое шоу, которое начнется в 21.45. Приглашаю в следующие выходные вас на веселую и красочную ярмарку в гостеприимный Маарду - будет интересно!», - добавил он.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлена продукция местных и приезжих продавцов и ремесленников от овощей, меда, орехов, мяса, рыбы, рукоделия, хозяйственных и садовых товаров до приправ, чаев, керамики и сделанных руками сладостей. Свои знаменитые пироги посетителям ярмарки предложит кафе «Николай», а модницы смогут пополнить свой осенний гардероб уникальными платьями и костюмами от латвийского дизайнера. Начало торговли в дни ярмарки в 10.00.