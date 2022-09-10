В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, в Маарду в парке Келламяэ вновь пройдет этно-ярмарка, которая предложит горожанам и гостям города богатую культурную программу, развлечения и занятия на любой возраст и вкус.
Маардуская этно-ярмарка соберет на этих выходных почти 500 торговцев
В этом году на ярмарку приедет около 500 торговцев из Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом cообщила пресс-служба мэрии Маарду.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, ярмарки в Маарду славятся далеко за пределами Эстонии и ежегодно собирают в городе тысячи людей, которые желают приобрести различные товары и замечательно провести выходные всей семьей. «Каждый год мы стараемся предложить гостям интересную и насыщенную культурно-развлекательную программу, и этот год не станет исключением», - сказал мэр.
«В этом году программа удивит своим многообразием – на сцене выступят более 500 артистов из Таллинна, Пярну, Силламяэ, Нарвы, Кохтла-Ярве, Синди, а также фольклорный ансамбль из Сетомаа. Вечером в субботу своим творчеством нас порадует легендарный Тынис Мяги и эстонско-украинская фолк-группа «Свята Ватра». Завершит программу первого дня ярмарки лазерно-световое шоу, которое начнется в 21.45. Приглашаю в следующие выходные вас на веселую и красочную ярмарку в гостеприимный Маарду - будет интересно!», - добавил он.
На ярмарке в широком ассортименте будет представлена продукция местных и приезжих продавцов и ремесленников от овощей, меда, орехов, мяса, рыбы, рукоделия, хозяйственных и садовых товаров до приправ, чаев, керамики и сделанных руками сладостей. Свои знаменитые пироги посетителям ярмарки предложит кафе «Николай», а модницы смогут пополнить свой осенний гардероб уникальными платьями и костюмами от латвийского дизайнера. Начало торговли в дни ярмарки в 10.00.
Многочисленные уличные кафе у сцены побалуют гостей ярмарки широким и вкусным ассортиментом своих блюд. Посетителям будут предложены оригинальные восточно-азиатские блюда, сладости и различные лакомства. На месте можно будет попробовать еду на разный вкус от европейской кухни до экзотических блюд турецкой кухни. Утолить голод на ярмарке можно будет сочными и ароматными шашлыками в исполнении армянских поваров.
Все желающие смогут поиграть с водными мячами и прокатиться на пони. Для детей будут работать sky-jump аттракцион, карусели и батуты.
Маардуская этно-ярмарка является одним из крупнейших мероприятий, которые проводятся ежегодно в Харьюмаа. В этом году она пройдет в Маарду уже в 21 раз. Мероприятие организует Маардуский центр культуры и информации при поддержке и в сотрудничестве с Маардуской горуправой.
Культурная программа Маардуской этно-ярмарки 2022
CУББОТА, 10.09.2022
Торговля с 10:00 – 22:00.
12.00-12.30- Хор русской народной песни «Сударушки» (Таллинн)
12.30- 14.00- Международный союз объединений культурных меньшинств «Лира» , ансамбль цыганского танца Аl Sol, семейный ансамбль Зотовичей, группа DeLight, ансамбли «Лезгинка», «Горлица» и «Акрида»
14.00-14.10- Приветствие мэра Маарду
14.10- 14.40- Ансамбль эстонского народного танца «Кандали»
14.40- 16.00- Союз национальных меньшинств «Радуга» (Пярну), общество славянской культуры города Синди «Славяночка», танцевальные ансамбли «Сударушки», «Пярлике» и «Барвинок»
16.00- 16.20 – Танцевальная группа "Катая" Таллиннского общества финнов-ингермандандцев
16.20- 16.50 - Украинская вокальная группа "Явир" (Силламяэ)
16.50- 17.50- Танцевальный ансамбль «Нарва» (Нарва), ансамбли «Зоренька» и «Реченка» (Кохтла-Ярве)
17.50- 18.20- ансамбль народной песни Сето
18.20 – 18.40 - техническая пауза
18.40- 19.25- ансамбль "Златые горы"
19.25- 19.45- техническая пауза
19.45- 20.30- группа «Свята Ватра»
20.30-20.45- техническая пауза
20.45-21.45 – Тынис Мяги & Айн Аган и Андре Маакер
21.45-22.00- лазерно-световое шоу
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.09.2022
Торговля с 10:00 – 17:00.
12.00- 15.00- Творческие коллективы Маардуского Рахвамая (вокальная студия «Время петь», театр эстрады «Эридан», театр моды «Натали», певческий хор «Радуга», вокальный ансамбль «Рябинушка», танцевальная студия DREAM POWER, украинское общество "Ятрань", городской хор Маарду, танцевальная студия JJ Street и Zumba, танцевальная студия Dance-Seven, танцевальный коллектив Elurõõm, танцевальная студия "Бэлла", театр "Веер и шпага", Анна и Алексей Зотовичи, цыганская танцевальная группа, Олег Евтушенко).
15.00- 16.00 - Танцевальный ансамбль «Терек» и студия De Light
16.00-16.15 - техническая пауза
16.15-17.00 - ансамбль «Пилигримы»