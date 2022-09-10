Ратас о жалобе Тоом: ее интересуют правовые основания для запрета на въезд граждан РФ

«Конечно, такое ограничение было бы самым эффективным и лучшим на уровне Евросоюза. Если бы данное соглашение не было достигнуто, то действие ограничений только в нашем регионе – тоже хороший результат», - сказал ERR Ратас.

«Ее интересуют правовые основания. Если член Европарламента хочет спросить об этом, он, безусловно, имеет такое право. Страны Северной Европы также ссылались на тот же правовой аспект», – прокомментировал он.

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия/Renew Europe) направила Еврокомиссии жалобу в связи с тем, что страны Балтии и Польша договорились ограничить въезд россиян.

Тоом написала в Еврокомиссию, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского союза.