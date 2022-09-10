Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что поддерживает соглашение между странами Балтии и Польшей о введении ограничения на въезд для граждан РФ с шенгенской туристической визой. Относительно письма-жалобы, направленного в Брюссель депутатом Европарламента от Центристской партии Яной Тоом, Ратас отметил, что Тоом имеет право проверить правовое основание.
Ратас о жалобе Тоом: ее интересуют правовые основания для запрета на въезд граждан РФ
«Конечно, такое ограничение было бы самым эффективным и лучшим на уровне Евросоюза. Если бы данное соглашение не было достигнуто, то действие ограничений только в нашем регионе – тоже хороший результат», - сказал ERR Ратас.
«Ее интересуют правовые основания. Если член Европарламента хочет спросить об этом, он, безусловно, имеет такое право. Страны Северной Европы также ссылались на тот же правовой аспект», – прокомментировал он.
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия/Renew Europe) направила Еврокомиссии жалобу в связи с тем, что страны Балтии и Польша договорились ограничить въезд россиян.
Тоом написала в Еврокомиссию, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского союза.
Страны Былтии и Польша с 19 сентября вводят ограничение на въезд для граждан России по туристической шенгенской визе.