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Ратас о жалобе Тоом: ее интересуют правовые основания для запрета на въезд граждан РФ

rus.postimees.ee
Ратас о жалобе Тоом: ее интересуют правовые основания для запрета на въезд граждан РФ
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Pilt videost

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что поддерживает соглашение между странами Балтии и Польшей о введении ограничения на въезд для граждан РФ с шенгенской туристической визой. Относительно письма-жалобы, направленного в Брюссель депутатом Европарламента от Центристской партии Яной Тоом, Ратас отметил, что Тоом имеет право проверить правовое основание.

«Конечно, такое ограничение было бы самым эффективным и лучшим на уровне Евросоюза. Если бы данное соглашение не было достигнуто, то действие ограничений только в нашем регионе – тоже хороший результат», - сказал ERR Ратас.

«Ее интересуют правовые основания. Если член Европарламента хочет спросить об этом, он, безусловно, имеет такое право. Страны Северной Европы также ссылались на тот же правовой аспект», – прокомментировал он.

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия/Renew Europe) направила Еврокомиссии жалобу в связи с тем, что страны Балтии и Польша договорились ограничить въезд россиян.

Тоом написала в Еврокомиссию, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского союза.

Страны Былтии и Польша с 19 сентября вводят ограничение на въезд для граждан России по туристической шенгенской визе.

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