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Министр – Eesti Energia: письмо на иностранном языке и с некорректным содержанием наносит ущерб репутации

Лоора-Элизабет Ломп
Министр – Eesti Energia: письмо на иностранном языке и с некорректным содержанием наносит ущерб репутации
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Кристьян Ярван.
Кристьян Ярван. Фото: Sander Ilvest

В четверг Eesti Energia разослала письма более чем 20 000 клиентов о досрочном расторжении их постоянных договоров с выгодными ценами. На следующий день предприятие извинилось за ошибку, но этот инцидент не остался незамеченным министром предпринимательства и информационных технологий Кристьяном Ярваном («Отечество»).

«Хочу отметить, что мы живем в Эстонской Республике, и Eesti Energia принадлежит эстонскому государству. Наш официальный язык – эстонский, и отправка информации на иностранном языке клиентам, для которых эстонский язык является родным, недопустима», – написал Ярван.

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