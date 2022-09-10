Министр – Eesti Energia: письмо на иностранном языке и с некорректным содержанием наносит ущерб репутации

В четверг Eesti Energia разослала письма более чем 20 000 клиентов о досрочном расторжении их постоянных договоров с выгодными ценами. На следующий день предприятие извинилось за ошибку, но этот инцидент не остался незамеченным министром предпринимательства и информационных технологий Кристьяном Ярваном («Отечество»).