Узнайте, где в центре Таллинна построят новый Теледом

Открытое обсуждение детальной планировки продлится до 26 сентября. С чертежами и описанием будущего здания можно ознакомиться на стенде перед Радиодомом, в управе Кесклинна на Нунне, 18 и в инфозале Таллиннской мэрии на Вабадузе вяльяк, 7.

Также информация доступна в городском регистре планировок под номером DP045040. Все замечания и предложения можно посылать по электронным адресам kesklinn@tallinnlv.ee или tlpa@tallinnlv.ee, или обычной почтой.

Открытое обсуждение состоится 3 ноября в 14 часов в зале управы Кесклинна на Нунне, 18.