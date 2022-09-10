Начиная с 12 сентября можно ознакомиться с детальной планировкой участка и эскизным проектом нового здания Теледома.
Узнайте, где в центре Таллинна построят новый Теледом
Открытое обсуждение детальной планировки продлится до 26 сентября. С чертежами и описанием будущего здания можно ознакомиться на стенде перед Радиодомом, в управе Кесклинна на Нунне, 18 и в инфозале Таллиннской мэрии на Вабадузе вяльяк, 7.
Также информация доступна в городском регистре планировок под номером DP045040. Все замечания и предложения можно посылать по электронным адресам kesklinn@tallinnlv.ee или tlpa@tallinnlv.ee, или обычной почтой.
Открытое обсуждение состоится 3 ноября в 14 часов в зале управы Кесклинна на Нунне, 18.
Новый Теледом построят между Радиодомом и Домом новостей ERR. В новое здание переедут телестудии и редакции телепередач. Планировка позволяет построить здание с шестью наземными и двумя подземными этажами.
Победителем конкурса идей на строительство Теледома весной 2019 года признали эскиз «Зеленое полотно» архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid.