Финские газохранилища заполнены более чем на 80 процентов

В интервью Yle Линтиля сказал, что страны ЕС сплотили свои ряды в условиях энергетической войны с Россией. Уверенность в этом появилась после вчерашнего совещения министров энергетики Евросоюза. По словам Линтиля, газовые хранилища в ЕС почти заполнены.

«Уровень заполнения наших газовых хранилищ довольный высокий – значительно больше 80 процентов. В центральных странах ЕС уровень заполнения превышает 90 процентов. Можно сказать, что ситуация лучше, чем опасались. Кроме того, Финляндия скоро получит судно-терминал для хранения СПГ. Поэтому у нас ситуация сравнительно хорошая. В Европе – лучше, чем опасались, но цены были очень высокими», – сказал он.