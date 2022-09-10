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Финские газохранилища заполнены более чем на 80 процентов

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Финские газохранилища заполнены более чем на 80 процентов
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Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля.
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля. Фото: Stephanie Lecocq

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что Европа смогла хорошо подготовиться к зиме в условиях прекращения Россией поставок природного газа.

В интервью Yle Линтиля сказал, что страны ЕС сплотили свои ряды в условиях энергетической войны с Россией. Уверенность в этом появилась после вчерашнего совещения министров энергетики Евросоюза. По словам Линтиля, газовые хранилища в ЕС почти заполнены.

«Уровень заполнения наших газовых хранилищ довольный высокий – значительно больше 80 процентов. В центральных странах ЕС уровень заполнения превышает 90 процентов. Можно сказать, что ситуация лучше, чем опасались. Кроме того, Финляндия скоро получит судно-терминал для хранения СПГ. Поэтому у нас ситуация сравнительно хорошая. В Европе – лучше, чем опасались, но цены были очень высокими», – сказал он.

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