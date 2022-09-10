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В субботу Таллинн посещает один круизный лайнер

BNS
В субботу Таллинн посещает один круизный лайнер
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Sky Princess в Таллинне в мае.
Sky Princess в Таллинне в мае. Фото: Madis Veltman

В субботу в таллиннском порту Ванасадам ошвартовался круизный лайнер Royal-класса Sky Princess.

Идущее под бермудским флагом 330-метровое судно прибыло в Таллинн в 7 часов. Во второй половине дня Sky Princess возьмет курс на Росток, куда прибудет в понедельник. В этом сезоне лайнер больше не посетит Эстонию, а к концу сентября направится через Атлантический океан в Канаду. Следующие круизы в Европе запланированы у лайнера только на следующую весну. Эстонию Sky Princess вновь посетит 14 июля следующего года.

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