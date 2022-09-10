В субботу Таллинн посещает один круизный лайнер

Идущее под бермудским флагом 330-метровое судно прибыло в Таллинн в 7 часов. Во второй половине дня Sky Princess возьмет курс на Росток, куда прибудет в понедельник. В этом сезоне лайнер больше не посетит Эстонию, а к концу сентября направится через Атлантический океан в Канаду. Следующие круизы в Европе запланированы у лайнера только на следующую весну. Эстонию Sky Princess вновь посетит 14 июля следующего года.